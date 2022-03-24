https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدوما-يتوجب-على-بايدن-أن-يشرح-مشاركة-ابنه-هانتر-في-أعمال-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1060416406.html
الدوما: يتوجب على بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
الدوما: يتوجب على بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:21+0000
2022-03-24T15:21+0000
2022-03-24T15:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال: "لا يتعلق الأمر بأي شخص يشارك في إنشاء المعامل البيولوجية في أوكرانيا، إنه يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قام صندوق استثمار بقيادة ابنه هانتر بايدن بتمويل الأبحاث وتنفيذ البرنامج العسكري البيولوجي الأمريكي هناك، ومن الواضح أن جو بايدن، كان على علم بهذه الأنشطة".ووفقا له، فإن الرئيس الأمريكي الآن "ملزم بأن يشرح للمجتمع الدولي الحقائق التي تم اكتشافها خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا حول أنشطة المعامل البيولوجية،على الكونجرس الأمريكي أن يبدأ تحقيقه الخاص".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن.وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن صندوق الاستثمار الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تمويل-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الأمريكية-في-أوكرانيا-مرتبط-بابن-بايدن-1060390319.html
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العالم, روسيا
الدوما: يتوجب على بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وقال: "لا يتعلق الأمر بأي شخص يشارك في إنشاء المعامل البيولوجية في أوكرانيا، إنه يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قام صندوق استثمار بقيادة ابنه هانتر بايدن بتمويل الأبحاث وتنفيذ البرنامج العسكري البيولوجي الأمريكي هناك، ومن الواضح أن جو بايدن، كان على علم بهذه الأنشطة".
ووفقا له، فإن الرئيس الأمريكي الآن "ملزم بأن يشرح للمجتمع الدولي الحقائق التي تم اكتشافها خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا حول أنشطة المعامل البيولوجية،على الكونجرس الأمريكي أن يبدأ تحقيقه الخاص".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن.
وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن صندوق الاستثمار الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.