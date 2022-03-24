عربي
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدوما-يتوجب-على-بايدن-أن-يشرح-مشاركة-ابنه-هانتر-في-أعمال-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1060416406.html
الدوما: يتوجب على بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
الدوما: يتوجب على بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:21+0000
2022-03-24T15:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1050243023_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_89fa6a10bd859ae4ad7bf990d2bda7c8.jpg
وقال: "لا يتعلق الأمر بأي شخص يشارك في إنشاء المعامل البيولوجية في أوكرانيا، إنه يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قام صندوق استثمار بقيادة ابنه هانتر بايدن بتمويل الأبحاث وتنفيذ البرنامج العسكري البيولوجي الأمريكي هناك، ومن الواضح أن جو بايدن، كان على علم بهذه الأنشطة".ووفقا له، فإن الرئيس الأمريكي الآن "ملزم بأن يشرح للمجتمع الدولي الحقائق التي تم اكتشافها خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا حول أنشطة المعامل البيولوجية،على الكونجرس الأمريكي أن يبدأ تحقيقه الخاص".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن.وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن صندوق الاستثمار الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تمويل-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الأمريكية-في-أوكرانيا-مرتبط-بابن-بايدن-1060390319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1050243023_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75385342f91a8189b10be268d2bd27ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

الدوما: يتوجب على بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

15:21 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Alexey Mayshev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يشرح مشاركة ابنه هانتر في أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وقال: "لا يتعلق الأمر بأي شخص يشارك في إنشاء المعامل البيولوجية في أوكرانيا، إنه يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قام صندوق استثمار بقيادة ابنه هانتر بايدن بتمويل الأبحاث وتنفيذ البرنامج العسكري البيولوجي الأمريكي هناك، ومن الواضح أن جو بايدن، كان على علم بهذه الأنشطة".
ووفقا له، فإن الرئيس الأمريكي الآن "ملزم بأن يشرح للمجتمع الدولي الحقائق التي تم اكتشافها خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا حول أنشطة المعامل البيولوجية،على الكونجرس الأمريكي أن يبدأ تحقيقه الخاص".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن.
وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن صندوق الاستثمار الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بابن بايدن
12:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала