https://arabic.sputniknews.com/20220324/السعودية-تتأهل-رسميا-إلى-كأس-العالم-2022-بهدية-يابانية-1060386997.html
السعودية تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بهدية يابانية
السعودية تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بهدية يابانية
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:33+0000
2022-03-24T11:33+0000
2022-03-24T11:33+0000
أخبار السعودية اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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واستغل المنتخب السعودي، فوز اليابان بهدفين نظيفين أمام منتخب استراليا ظهر اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.ويحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بينما الأخضر السعودي في الوصافة برصيد 19 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما توقف رصيد منتخب استراليا عند 15 نقطة.وكان بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، أعلن دعم منتخب السعودية، وذلك قبل المباراة التي تجمعه بالمنتخب الصيني ضمن تصفيات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.وقال اللاعب الفرنسي إنه يشعر أن السعوديين إخوة له، مضيفا: "كنت أساند الهلال، فريقه السابق، والآن، أساند منتخب السعودية". ودعا جوميز إلى الالتفاف حول المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بينها-الفوز-على-الصين-فرص-السعودية-للوصول-إلى-كأس-العالم-1060350730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, بطولة كأس العالم 2022
السعودية تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بهدية يابانية
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تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه.
واستغل المنتخب السعودي، فوز اليابان بهدفين نظيفين أمام منتخب استراليا ظهر اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية
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ويحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بينما الأخضر السعودي في الوصافة برصيد 19 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما توقف رصيد منتخب استراليا عند 15 نقطة.
وكان بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، أعلن دعم منتخب السعودية، وذلك قبل المباراة التي تجمعه بالمنتخب الصيني ضمن تصفيات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
وقال اللاعب الفرنسي إنه يشعر أن السعوديين
إخوة له، مضيفا: "كنت أساند الهلال، فريقه السابق، والآن، أساند منتخب السعودية". ودعا جوميز إلى الالتفاف حول المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم.