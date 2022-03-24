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السعودية تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بهدية يابانية
السعودية تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بهدية يابانية
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:33+0000
2022-03-24T11:33+0000
أخبار السعودية اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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واستغل المنتخب السعودي، فوز اليابان بهدفين نظيفين أمام منتخب استراليا ظهر اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.ويحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بينما الأخضر السعودي في الوصافة برصيد 19 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما توقف رصيد منتخب استراليا عند 15 نقطة.وكان بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، أعلن دعم منتخب السعودية، وذلك قبل المباراة التي تجمعه بالمنتخب الصيني ضمن تصفيات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.وقال اللاعب الفرنسي إنه يشعر أن السعوديين إخوة له، مضيفا: "كنت أساند الهلال، فريقه السابق، والآن، أساند منتخب السعودية". ودعا جوميز إلى الالتفاف حول المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بينها-الفوز-على-الصين-فرص-السعودية-للوصول-إلى-كأس-العالم-1060350730.html
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أخبار السعودية اليوم, بطولة كأس العالم 2022

السعودية تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بهدية يابانية

11:33 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورجماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه.
واستغل المنتخب السعودي، فوز اليابان بهدفين نظيفين أمام منتخب استراليا ظهر اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
منتخب السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
بينها الفوز على الصين… فرص السعودية للوصول إلى كأس العالم
أمس, 13:23 GMT
ويحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بينما الأخضر السعودي في الوصافة برصيد 19 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما توقف رصيد منتخب استراليا عند 15 نقطة.
وكان بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، أعلن دعم منتخب السعودية، وذلك قبل المباراة التي تجمعه بالمنتخب الصيني ضمن تصفيات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
وقال اللاعب الفرنسي إنه يشعر أن السعوديين إخوة له، مضيفا: "كنت أساند الهلال، فريقه السابق، والآن، أساند منتخب السعودية". ودعا جوميز إلى الالتفاف حول المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم.
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