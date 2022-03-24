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السودان... نجل قيادي نظامي يعتدي بالضرب على وزير الأوقاف
السودان... نجل قيادي نظامي يعتدي بالضرب على وزير الأوقاف
اعتدى نجل قيادي نظامي سوداني بالضرب على وزير الأوقاف، عبد العاطي أحمد عباس، ما أسفر عن إصابة الوزير في يده. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:38+0000
2022-03-24T07:38+0000
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أخبار السودان اليوم
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وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن حرس الوزير تدخلوا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، فيما أفادت مصادر بأن حادث الاعتداء وقع بينما كان الوزير في طريقه لأداء صلاة العشاء بالمسجد.واختتمت الصحيفة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المعتدي وواقعة التعدي على الوزير بقسم الأوسط الخرطوم.وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ما أسماها الأجهزة النظامية بضرورة بسط هيبة الدولة السودانية.وحسب بيان نشره المجلس السيادي السوداني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا عقار أجهزة الدولة النظامية إلى ضرورة بسط هيبة الدولة على جميع الأنحاء.وقال البيان: "وجّه عضو مجلس السيادة الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات".
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان... نجل قيادي نظامي يعتدي بالضرب على وزير الأوقاف

07:38 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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اعتدى نجل قيادي نظامي سوداني بالضرب على وزير الأوقاف، عبد العاطي أحمد عباس، ما أسفر عن إصابة الوزير في يده.
وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن حرس الوزير تدخلوا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، فيما أفادت مصادر بأن حادث الاعتداء وقع بينما كان الوزير في طريقه لأداء صلاة العشاء بالمسجد.
واختتمت الصحيفة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المعتدي وواقعة التعدي على الوزير بقسم الأوسط الخرطوم.
وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، ما أسماها الأجهزة النظامية بضرورة بسط هيبة الدولة السودانية.
وحسب بيان نشره المجلس السيادي السوداني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا عقار أجهزة الدولة النظامية إلى ضرورة بسط هيبة الدولة على جميع الأنحاء.
وقال البيان: "وجّه عضو مجلس السيادة الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات".
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