https://arabic.sputniknews.com/20220324/السيسي-يؤكد-لزيلينسكي-دعم-مصر-لكافة-المساعي-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-سياسيا-1060425326.html
السيسي يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لكافة المساعي لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا
السيسي يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لكافة المساعي لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا
أطلع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، ومستجدات مسار المفاوضات مع روسيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T18:47+0000
2022-03-24T18:47+0000
2022-03-24T19:07+0000
مصر
أخبار أوكرانيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الخميس إن "زيلينسكي أطلع السيسي هاتفياً على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات".وأكد السيسي أنه "مصر تتابع بقلق واهتمام بالغيّن التطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".كما أعرب الرئيس المصري عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.
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مصر, أخبار أوكرانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لكافة المساعي لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا
18:47 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 19:07 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
أطلع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، ومستجدات مسار المفاوضات مع روسيا.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الخميس إن "زيلينسكي
أطلع السيسي هاتفياً على آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات".
ووفقا للبيان فإن السيسي شدّد على "ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية"، ومؤكدا "دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات".
وأكد السيسي
أنه "مصر تتابع بقلق واهتمام بالغيّن التطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".
كما أعرب الرئيس المصري عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.
من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر
من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.