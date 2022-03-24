https://arabic.sputniknews.com/20220324/الصحة-السعودية-تكشف-أسباب-انخفاض-وفيات-كورونا-في-المملكة-1060377749.html
الصحة السعودية تكشف أسباب انخفاض وفيات كورونا في المملكة
الصحة السعودية تكشف أسباب انخفاض وفيات كورونا في المملكة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن انخفاض كبير في أعداد الوفيات والحالات الحرجة في المملكة، تزامنا مع زيادة جرعة التحصين وإعطاء جرعات اللقاح. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T08:52+0000
2022-03-24T08:52+0000
2022-03-24T08:52+0000
فيروس كورونا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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واعتبرت الوزارة السعودية، عبر حسابها على "تويتر" أن "التحصين أهم وسيلة لتجاوز مخاطر موجات الأوبئة وخفض مضاعفات الإصابة"، مشيرة إلى أن "أعداد الوفيات بلغت 267 حالة من كل 100 ألف حالة خلال الفترة التي شهدت اتخاذ الإجراءات الاحترازية فقط، وتحديدا من أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.ولفتت الوزارة إلى انخفاض جديد في حالات الوفاة ليبلغ 99 حالة فقط من كل 100 ألف، خلال الفترة من مارس/ آذار إلى نهاية أغسطس/ آب 2021، مشيرة إلى أنها الفترة التي تم خلالها إعطاء جرعة واحدة فقط من اللقاح بجانب الإجراءات الاحترازية.وبحسب بيان وزارة، فإن الانخفاض الأكبر في حالات الوفاة قد تحقق خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021، وحتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، لتصل إلى حالة واحدة فقط من كل 100 ألف حالة، مرجعا سبب ذلك إلى التحصين بجرعتي اللقاح بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الصحة السعودية تكشف أسباب انخفاض وفيات كورونا في المملكة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن انخفاض كبير في أعداد الوفيات والحالات الحرجة في المملكة، تزامنا مع زيادة جرعة التحصين وإعطاء جرعات اللقاح.
واعتبرت الوزارة السعودية، عبر حسابها على "تويتر" أن "التحصين أهم وسيلة لتجاوز مخاطر موجات الأوبئة وخفض مضاعفات الإصابة"، مشيرة إلى أن "أعداد الوفيات بلغت 267 حالة من كل 100 ألف حالة خلال الفترة التي شهدت اتخاذ الإجراءات الاحترازية فقط، وتحديدا من أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية
.
ولفتت الوزارة إلى انخفاض جديد في حالات الوفاة ليبلغ 99 حالة فقط من كل 100 ألف، خلال الفترة من مارس/ آذار إلى نهاية أغسطس/ آب 2021، مشيرة إلى أنها الفترة التي تم خلالها إعطاء جرعة واحدة فقط من اللقاح بجانب الإجراءات الاحترازية.
وبحسب بيان وزارة، فإن الانخفاض الأكبر في حالات الوفاة قد تحقق خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021، وحتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، لتصل إلى حالة واحدة فقط من كل 100 ألف حالة، مرجعا سبب ذلك إلى التحصين بجرعتي اللقاح بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية.