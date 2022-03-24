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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الطاقة-الذرية-تخطط-لنشر-20-موظفا-في-المنشآت-النووي-الأوكرانية-1060423130.html
"الطاقة الذرية" تخطط لنشر 20 موظفا في المنشآت النووية الأوكرانية
"الطاقة الذرية" تخطط لنشر 20 موظفا في المنشآت النووية الأوكرانية
قال عضو بالكونغرس الأمريكي اليوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في نشر نحو 15 إلى 20 موظفا في المنشآت النووية الأوكرانية، إذا نجحت في الاتفاق مع... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T18:17+0000
2022-03-24T18:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وبعد لقائه مع المدير العالم للوكالة رافائيل غروسي في فيينا اليوم، على رأس وفد من الكونغرس الأمريكي في مهمة لتقصي الحقائق في أوكرانيا، تحدث النائب ستيفن لينش بالتفصيل عن تلك الخطط والمفاوضات.وقال لينش لوكالة "رويترز" في مقابلة بمطار فيينا مع زميليه الجمهوريين لوري تراهان ومارك غرين: "إنه يريد حماية رجاله، لذلك يريد ضمانا للسلامة يمكنه من وضعهم على الأرض ربما من 15 إلى 20 شخصا."وتابع: "لقد أتيحت لنا الفرصة للجلوس معه وموظفيه لمحاولة صياغة جهد مشترك لإيصالههم إلى هناك، حتى يتمكنوا من إجراء تقييم مباشر لكيفية تواجد هؤلاء الموظفين (في المنشآت النووية التي تسيطر عليها روسيا)".منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منشآت ومواقع حيوية مهمة، بما في ذلك منشأتي تشيرنوبيل وزاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/أوكرانيا-تطالب-الناتو-بمساعدة-غير-محدودة-لتتحول-من-الدفاع-إلى-الهجوم-1060419986.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

"الطاقة الذرية" تخطط لنشر 20 موظفا في المنشآت النووية الأوكرانية

18:17 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 24.03.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالمنطقة المهجورة - تشيرنوبيل
المنطقة المهجورة - تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Stringer
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قال عضو بالكونغرس الأمريكي اليوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل في نشر نحو 15 إلى 20 موظفا في المنشآت النووية الأوكرانية، إذا نجحت في الاتفاق مع كييف وموسكو بشأن ضمان السلامة هناك.
وبعد لقائه مع المدير العالم للوكالة رافائيل غروسي في فيينا اليوم، على رأس وفد من الكونغرس الأمريكي في مهمة لتقصي الحقائق في أوكرانيا، تحدث النائب ستيفن لينش بالتفصيل عن تلك الخطط والمفاوضات.
وقال لينش لوكالة "رويترز" في مقابلة بمطار فيينا مع زميليه الجمهوريين لوري تراهان ومارك غرين: "إنه يريد حماية رجاله، لذلك يريد ضمانا للسلامة يمكنه من وضعهم على الأرض ربما من 15 إلى 20 شخصا."
وتابع: "لقد أتيحت لنا الفرصة للجلوس معه وموظفيه لمحاولة صياغة جهد مشترك لإيصالههم إلى هناك، حتى يتمكنوا من إجراء تقييم مباشر لكيفية تواجد هؤلاء الموظفين (في المنشآت النووية التي تسيطر عليها روسيا)".
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على منشآت ومواقع حيوية مهمة، بما في ذلك منشأتي تشيرنوبيل وزاباروجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أوكرانيا تطالب الناتو بمساعدة "غير محدودة" لتتحول من الدفاع إلى الهجوم
16:22 GMT
بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:54 GMT
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