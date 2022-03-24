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العراق… حوادث السير تقتل 17 شخصا في يوم واحد
العراق… حوادث السير تقتل 17 شخصا في يوم واحد
شهد العراق عددا من حوادث السير أدت إلى مصرع 17 شخصا في يوم واحد، بحسب ما أعلنت مديرية المرور العامة في البلاد. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:03+0000
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العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، نقلا عن بيان مديرية المرور العراقية، التي أوضحت أن تلك الحوادث وقعت على طرق مختلفة شملت بغداد وكركوك وصلاح الدين والديوانية.كما شهدت محافظة ذي قار، حادثا آخرا على طريق "البصرة - القادسية".وكانت الحصيلة الإجمالية للحوادث هي 17 قتيلا، بحسب البيان، الذي أوضح أن أسبابها تنوعت بين القيادة بسرعة كبيرة أو التهور في القيادة أو الخروج عن الطريق وانقلاب المركبة.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق… حوادث السير تقتل 17 شخصا في يوم واحد

07:03 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Wasel Hamidaطريق "ترانزيت" بين السعودية وسوريا عبر العراق
طريق ترانزيت بين السعودية وسوريا عبر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Wasel Hamida
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شهد العراق عددا من حوادث السير أدت إلى مصرع 17 شخصا في يوم واحد، بحسب ما أعلنت مديرية المرور العامة في البلاد.
ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، نقلا عن بيان مديرية المرور العراقية، التي أوضحت أن تلك الحوادث وقعت على طرق مختلفة شملت بغداد وكركوك وصلاح الدين والديوانية.
كما شهدت محافظة ذي قار، حادثا آخرا على طريق "البصرة - القادسية".
وكانت الحصيلة الإجمالية للحوادث هي 17 قتيلا، بحسب البيان، الذي أوضح أن أسبابها تنوعت بين القيادة بسرعة كبيرة أو التهور في القيادة أو الخروج عن الطريق وانقلاب المركبة.
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