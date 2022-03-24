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الكرملين يحدد كيفية توقف روسيا عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين
الكرملين يحدد كيفية توقف روسيا عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين
حدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب قيام بلاده بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين موضحا كيفية توقفها عن ذلك. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:41+0000
2022-03-24T11:41+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لكي نتوقف عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين، يجب على الولايات المتحدة أن توقف إجراءاتها في طرد دبلوماسيينا. فأفعالنا ليست السبب الأساسي، لهذه الأزمة، فهي (طرد الدبلوماسيين الأمريكيين) للرد فقط".من جانب آخر، علق بيسكوف على تصريحات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التي قال فيها إن قرار تحصيل المدفوعات مقابل الغاز بالروبل الروسي سيخلق عدة مشاكل لبلاده (صربيا): "إنه على حق. هذا الأمر قد يكون معضلة".وأوضح أن "بلغاريا تصرفت في هذه بخطوات غير ودية وعدائية تجاهنا، لذلك، عليها أن تدفع مقابل الروبل، سواء أرادت ذلك أم لا، سواء أحبت ذلك أم لا. لكن في الوقت نفسه، لا ينطبق على صربيا".وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن مخاوف صربيا ستكون على رأس أولوياتنا".
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الكرملين يحدد كيفية توقف روسيا عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين

11:41 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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حدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب قيام بلاده بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين موضحا كيفية توقفها عن ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لكي نتوقف عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين، يجب على الولايات المتحدة أن توقف إجراءاتها في طرد دبلوماسيينا. فأفعالنا ليست السبب الأساسي، لهذه الأزمة، فهي (طرد الدبلوماسيين الأمريكيين) للرد فقط".
من جانب آخر، علق بيسكوف على تصريحات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التي قال فيها إن قرار تحصيل المدفوعات مقابل الغاز بالروبل الروسي سيخلق عدة مشاكل لبلاده (صربيا): "إنه على حق. هذا الأمر قد يكون معضلة".
وأوضح أن "بلغاريا تصرفت في هذه بخطوات غير ودية وعدائية تجاهنا، لذلك، عليها أن تدفع مقابل الروبل، سواء أرادت ذلك أم لا، سواء أحبت ذلك أم لا. لكن في الوقت نفسه، لا ينطبق على صربيا".
وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن مخاوف صربيا ستكون على رأس أولوياتنا".
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