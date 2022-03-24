https://arabic.sputniknews.com/20220324/الكرملين-يحدد-كيفية-توقف-روسيا-عن-طرد-الدبلوماسيين-الأمريكيين-1060383908.html
الكرملين يحدد كيفية توقف روسيا عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين
الكرملين يحدد كيفية توقف روسيا عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين
حدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب قيام بلاده بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين موضحا كيفية توقفها عن ذلك. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:41+0000
2022-03-24T11:41+0000
2022-03-24T11:41+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لكي نتوقف عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين، يجب على الولايات المتحدة أن توقف إجراءاتها في طرد دبلوماسيينا. فأفعالنا ليست السبب الأساسي، لهذه الأزمة، فهي (طرد الدبلوماسيين الأمريكيين) للرد فقط".من جانب آخر، علق بيسكوف على تصريحات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التي قال فيها إن قرار تحصيل المدفوعات مقابل الغاز بالروبل الروسي سيخلق عدة مشاكل لبلاده (صربيا): "إنه على حق. هذا الأمر قد يكون معضلة".وأوضح أن "بلغاريا تصرفت في هذه بخطوات غير ودية وعدائية تجاهنا، لذلك، عليها أن تدفع مقابل الروبل، سواء أرادت ذلك أم لا، سواء أحبت ذلك أم لا. لكن في الوقت نفسه، لا ينطبق على صربيا".وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن مخاوف صربيا ستكون على رأس أولوياتنا".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين يحدد كيفية توقف روسيا عن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين
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حدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب قيام بلاده بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين موضحا كيفية توقفها عن ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لكي نتوقف عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين، يجب على الولايات المتحدة أن توقف إجراءاتها في طرد دبلوماسيينا. فأفعالنا ليست السبب الأساسي، لهذه الأزمة، فهي (طرد الدبلوماسيين الأمريكيين) للرد فقط".
من جانب آخر، علق بيسكوف على تصريحات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التي قال فيها إن قرار تحصيل المدفوعات مقابل الغاز بالروبل الروسي سيخلق عدة مشاكل لبلاده (صربيا): "إنه على حق. هذا الأمر قد يكون معضلة".
وأوضح أن "بلغاريا تصرفت في هذه بخطوات غير ودية وعدائية تجاهنا، لذلك، عليها أن تدفع مقابل الروبل، سواء أرادت ذلك أم لا، سواء أحبت ذلك أم لا. لكن في الوقت نفسه، لا ينطبق على صربيا".
وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن مخاوف صربيا ستكون على رأس أولوياتنا".