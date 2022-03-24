https://arabic.sputniknews.com/20220324/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-ترسل-طلبا-لفتح-مكتبها-في-روستوف-الروسية-1060389057.html
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل طلبا لفتح مكتبها في روستوف الروسية
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل طلبا لفتح مكتبها في روستوف الروسية
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت طلبًا لفتح مكتب في روستوف الروسية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:26+0000
2022-03-24T12:26+0000
2022-03-24T12:26+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103512/88/1035128801_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_ae6cba9c8695ef90bd41c22e8aee3036.jpg
وقال في بداية المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أود أيضًا دعمكم فيما يتعلق بتعزيز الهيكل اللوجستي في روسيا من أجل تحسين عملنا في دونباس وأجزاء أخرى من أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية. ولهذه الغاية، أرسلنا طلب فتح مكتب مناسب في روستوف بحيث ستكون هذه نقطة انطلاقة جيدة لبدء العمل".وأضاف: "أعتقد أن زيارتي إلى كييف اليوم والأسبوع الماضي ستساعد في هيكلة القضايا التي تحتاج إلى العمل بيننا، وكذلك بالنسبة للعمل مع القوات المسلحة لبذل جهود لتحسين الوضع الإنساني".وأشار ماورير إلى أنه يعتزم أيضا مناقشة تقديم المساعدات الإنسانية، معربا عن ثقته في أنه خلال محادثات اليوم سيكون من الممكن تحقيق النجاح في تشكيل فريق مرن في أوكرانيا "سيتم إرساله إلى المناطق المتنازع عليها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103512/88/1035128801_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bdf3a9001c240afb32d958dc1d149e8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل طلبا لفتح مكتبها في روستوف الروسية
تابعنا عبر
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت طلبًا لفتح مكتب في روستوف الروسية.
وقال في بداية المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أود أيضًا دعمكم فيما يتعلق بتعزيز الهيكل اللوجستي في روسيا من أجل تحسين عملنا في دونباس وأجزاء أخرى من أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية. ولهذه الغاية، أرسلنا طلب فتح مكتب مناسب في روستوف بحيث ستكون هذه نقطة انطلاقة جيدة لبدء العمل".
وأضاف: "أعتقد أن زيارتي إلى كييف اليوم والأسبوع الماضي ستساعد في هيكلة القضايا التي تحتاج إلى العمل بيننا، وكذلك بالنسبة للعمل مع القوات المسلحة لبذل جهود لتحسين الوضع الإنساني".
وأشار ماورير إلى أنه يعتزم أيضا مناقشة تقديم المساعدات الإنسانية، معربا عن ثقته في أنه خلال محادثات اليوم سيكون من الممكن تحقيق النجاح في تشكيل فريق مرن في أوكرانيا "سيتم إرساله إلى المناطق المتنازع عليها".