https://arabic.sputniknews.com/20220324/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-حتى-30-أبريل-1060395373.html
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 أبريل
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 أبريل
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في المملكة حتى 30 أبريل/نيسان المقبل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:28+0000
2022-03-24T13:28+0000
2022-03-24T13:28+0000
فيروس كورونا
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/75/1044817546_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_ff112fa8b4e33594e80e987a886af6dc.jpg
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة المغربية والذي عقد اجتماعا، اليوم، قرر تمديد فترة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 30 أبريل 2022.وجاء قرار المجلس الحكومي المغربي بهدف الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الحكومية المناسبة المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ونقلت الوكالة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن "مجلس الحكومة في بلاده قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/ارتفاع-الأسعار-والتضخم-والجفاف-الحكومة-المغربية-تواجه-أزمة-معقدة---1058826635.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/75/1044817546_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d21d474d0d9871793ff8fbe8154a2c20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 أبريل
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في المملكة حتى 30 أبريل/نيسان المقبل.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة المغربية والذي عقد اجتماعا، اليوم، قرر تمديد فترة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 30 أبريل 2022.
وجاء قرار المجلس الحكومي المغربي بهدف الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الحكومية المناسبة المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"
.
ونقلت الوكالة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن "مجلس الحكومة في بلاده قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية".