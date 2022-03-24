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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 أبريل
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 أبريل
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في المملكة حتى 30 أبريل/نيسان المقبل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:28+0000
2022-03-24T13:28+0000
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة المغربية والذي عقد اجتماعا، اليوم، قرر تمديد فترة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 30 أبريل 2022.وجاء قرار المجلس الحكومي المغربي بهدف الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الحكومية المناسبة المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ونقلت الوكالة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن "مجلس الحكومة في بلاده قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/ارتفاع-الأسعار-والتضخم-والجفاف-الحكومة-المغربية-تواجه-أزمة-معقدة---1058826635.html
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فيروس كورونا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 أبريل

13:28 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAإجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس "كورونا"
إجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في المملكة حتى 30 أبريل/نيسان المقبل.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة المغربية والذي عقد اجتماعا، اليوم، قرر تمديد فترة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 30 أبريل 2022.
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18 فبراير, 16:54 GMT
وجاء قرار المجلس الحكومي المغربي بهدف الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الحكومية المناسبة المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت الوكالة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن "مجلس الحكومة في بلاده قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية".
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