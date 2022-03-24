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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الناتو-يعمل-على-تشكيل-مجموعات-قتالية-جديدة-في-4-دول-بشرق-أوروبا-1060397795.html
الناتو يعمل على تشكيل مجموعات قتالية جديدة في 4 دول بشرق أوروبا
الناتو يعمل على تشكيل مجموعات قتالية جديدة في 4 دول بشرق أوروبا
أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية، في إطار استجابته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يعمل على تشكيل 4... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:05+0000
2022-03-24T14:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناتو، في بيان صدر عقب قمة زعماء الدول الأعضاء به في بروكسل اليوم الخميس، "ردا على تحركات روسيا، نشطنا خطط دفاع الحلف ونشرنا 40 ألف عسكري على حدودنا الشرقية، إلى جانب التجهيزات الجوية والبحرية، تحت القيادة المباشرة للناتو وبدعم من عمليات نشر القوات الوطنية للحلفاء... نعمل أيضا على تشكيل 4 مجمعات قتالية إضافية متعددة الجنسيات في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا".وبدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم على هامش قمة الحلف، "سنعزز قواتنا في بلغاريا وسلوفاكيا ولدينا 8 مجموعات قتالية في منطقة البلطيق و40 ألف عسكري على حدود شرق أوروبا".هذا ودعت موسكو، في وقت سابق، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى التوقف عن ضخ إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف.وتزود الولايات المتحدة، أوكرانيا بأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وزوارق دوريات، بنادق قنص ومحطات رادار مضادة للبطاريات؛ بريطانيا - بقاذفات يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن إل إيه دبليو"، وتركيا بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي في 2".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/قادة-الناتو-يوافقون-على-تعزيز-جناح-التحالف-الشرقي-في-رومانيا-وبلغاريا-وهنغاريا-وسلوفاكيا--1060395909.html
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الناتو

الناتو يعمل على تشكيل مجموعات قتالية جديدة في 4 دول بشرق أوروبا

14:05 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mortقوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mort
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أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية، في إطار استجابته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يعمل على تشكيل 4 مجموعات قتالية في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناتو، في بيان صدر عقب قمة زعماء الدول الأعضاء به في بروكسل اليوم الخميس، "ردا على تحركات روسيا، نشطنا خطط دفاع الحلف ونشرنا 40 ألف عسكري على حدودنا الشرقية، إلى جانب التجهيزات الجوية والبحرية، تحت القيادة المباشرة للناتو وبدعم من عمليات نشر القوات الوطنية للحلفاء... نعمل أيضا على تشكيل 4 مجمعات قتالية إضافية متعددة الجنسيات في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا".

وبدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم على هامش قمة الحلف، "سنعزز قواتنا في بلغاريا وسلوفاكيا ولدينا 8 مجموعات قتالية في منطقة البلطيق و40 ألف عسكري على حدود شرق أوروبا".
هذا ودعت موسكو، في وقت سابق، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى التوقف عن ضخ إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف.

وتزود الولايات المتحدة، أوكرانيا بأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وزوارق دوريات، بنادق قنص ومحطات رادار مضادة للبطاريات؛ بريطانيا - بقاذفات يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن إل إيه دبليو"، وتركيا بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي في 2".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال قمة الناتو في مقر الحلف، في بروكسل، بلجيكا في 14 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
قادة الناتو يوافقون على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا
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