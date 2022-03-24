https://arabic.sputniknews.com/20220324/الناتو-يعمل-على-تشكيل-مجموعات-قتالية-جديدة-في-4-دول-بشرق-أوروبا-1060397795.html

الناتو يعمل على تشكيل مجموعات قتالية جديدة في 4 دول بشرق أوروبا

الناتو يعمل على تشكيل مجموعات قتالية جديدة في 4 دول بشرق أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية، في إطار استجابته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يعمل على تشكيل 4... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T14:05+0000

2022-03-24T14:05+0000

2022-03-24T14:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الناتو

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناتو، في بيان صدر عقب قمة زعماء الدول الأعضاء به في بروكسل اليوم الخميس، "ردا على تحركات روسيا، نشطنا خطط دفاع الحلف ونشرنا 40 ألف عسكري على حدودنا الشرقية، إلى جانب التجهيزات الجوية والبحرية، تحت القيادة المباشرة للناتو وبدعم من عمليات نشر القوات الوطنية للحلفاء... نعمل أيضا على تشكيل 4 مجمعات قتالية إضافية متعددة الجنسيات في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا".وبدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم على هامش قمة الحلف، "سنعزز قواتنا في بلغاريا وسلوفاكيا ولدينا 8 مجموعات قتالية في منطقة البلطيق و40 ألف عسكري على حدود شرق أوروبا".هذا ودعت موسكو، في وقت سابق، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى التوقف عن ضخ إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف.وتزود الولايات المتحدة، أوكرانيا بأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وزوارق دوريات، بنادق قنص ومحطات رادار مضادة للبطاريات؛ بريطانيا - بقاذفات يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن إل إيه دبليو"، وتركيا بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي في 2".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/قادة-الناتو-يوافقون-على-تعزيز-جناح-التحالف-الشرقي-في-رومانيا-وبلغاريا-وهنغاريا-وسلوفاكيا--1060395909.html

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