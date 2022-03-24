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https://arabic.sputniknews.com/20220324/الناتو-يمدد-ولاية-أمينه-العام-لمدة-عام-بسبب-أزمة-أوكرانيا-1060421040.html
الناتو يمدد ولاية أمينه العام لمدة عام بسبب أزمة أوكرانيا
الناتو يمدد ولاية أمينه العام لمدة عام بسبب أزمة أوكرانيا
قرر قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، تجديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ عاما إضافيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في جنوب شرق... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:02+0000
2022-03-24T17:02+0000
الناتو
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وكتب الأمين العام للحلف في تغريدة على تويتر: "أتشرف بقرار قادة دول وحكومات الناتو تمديد ولايتي في منصب الأمين العام حتى 30 أيلول/سبتمبر 2023".وأضاف النروجي: "فيما نواجه أكبر أزمة أمنية في جيل، نقف متكاتفين للحفاظ على تحالفنا قويا وعلى سلامة شعبنا".وكان من المقرر أن يترك ستولتنبرغ منصبه في الخريف لتولي رئاسة البنك المركزي النروجي في الأول من كانون الأول/ديسمبر.غير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل شهر قلبت الأوضاع، وتراجع ينس ستولتنبرغ عن منصبه في البنك المركزي الخميس، حسبما ذكرت الحكومة النروجية.
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الناتو

الناتو يمدد ولاية أمينه العام لمدة عام بسبب أزمة أوكرانيا

17:02 GMT 24.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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قرر قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، تجديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ عاما إضافيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا.
وكتب الأمين العام للحلف في تغريدة على تويتر: "أتشرف بقرار قادة دول وحكومات الناتو تمديد ولايتي في منصب الأمين العام حتى 30 أيلول/سبتمبر 2023".
وأضاف النروجي: "فيما نواجه أكبر أزمة أمنية في جيل، نقف متكاتفين للحفاظ على تحالفنا قويا وعلى سلامة شعبنا".
وكان من المقرر أن يترك ستولتنبرغ منصبه في الخريف لتولي رئاسة البنك المركزي النروجي في الأول من كانون الأول/ديسمبر.
غير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل شهر قلبت الأوضاع، وتراجع ينس ستولتنبرغ عن منصبه في البنك المركزي الخميس، حسبما ذكرت الحكومة النروجية.
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