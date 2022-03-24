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https://arabic.sputniknews.com/20220324/الولايات-المتحدة-تتعهد-بتقديم-مليار-دولار-لأوكرانيا-واستقبال-100ألف-لاجيء-1060397680.html
الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مليار دولار لأوكرانيا واستقبال 100 ألف لاجيء
الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مليار دولار لأوكرانيا واستقبال 100 ألف لاجيء
تعهدت الإدارة الأمريكية بتقديم مليار دولار كمساعدات إلى أوكرانيا، واستقبال 100 ألف لاجيء، بسبب العملية العسكرية الروسية الأخيرة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:58+0000
2022-03-24T14:18+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب رويترز قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة إنسانية قيمتها مليار دولار لأوكرانيا وخطة لقبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني.ووفقا للمسؤول الذي لم يكشف عن هويته، فإن الولايات المتحدة تطلق أيضًا "مبادرة المرونة الأوروبية الديمقراطية" بتمويل 320 مليون دولار لدعم حرية وسائل الإعلام والمقاومة الاجتماعية وحقوق الإنسان في أوكرانيا والدول المجاورة.وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت منتصف مارس/ آذار الجاري، عن مساعدة جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس، حيث طلب بايدن، في مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تخصيص "ما يصل إلى 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا".يأتي ذلك فيما أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية فيدرالية جديدة، يوم الخميس، تتضمن قرابة 14 مليار دولار لتمويل الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-منح-أوكرانيا-مساعدات-قدرها-136-مليار-دولار-1059752690.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مليار دولار لأوكرانيا واستقبال 100 ألف لاجيء

13:58 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 24.03.2022)
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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تعهدت الإدارة الأمريكية بتقديم مليار دولار كمساعدات إلى أوكرانيا، واستقبال 100 ألف لاجيء، بسبب العملية العسكرية الروسية الأخيرة.
وحسب رويترز قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة إنسانية قيمتها مليار دولار لأوكرانيا وخطة لقبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني.
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار
11 مارس, 09:00 GMT
ووفقا للمسؤول الذي لم يكشف عن هويته، فإن الولايات المتحدة تطلق أيضًا "مبادرة المرونة الأوروبية الديمقراطية" بتمويل 320 مليون دولار لدعم حرية وسائل الإعلام والمقاومة الاجتماعية وحقوق الإنسان في أوكرانيا والدول المجاورة.
وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت منتصف مارس/ آذار الجاري، عن مساعدة جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس، حيث طلب بايدن، في مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تخصيص "ما يصل إلى 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا".

وسبق أن أعطى بايدن توجيهات لإدارته في 26 فبراير/شباط الماضي بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار بموجب قانون المساعدات الأجنبية.

يأتي ذلك فيما أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية فيدرالية جديدة، يوم الخميس، تتضمن قرابة 14 مليار دولار لتمويل الأزمة الأوكرانية.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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