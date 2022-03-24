https://arabic.sputniknews.com/20220324/اليابان-في-حيرة-بعد-قرار-بوتين-بشأن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060372297.html
اليابان في حيرة بعد قرار بوتين بشأن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
اليابان في حيرة بعد قرار بوتين بشأن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أن طوكيو ما زالت لا تفهم أهداف روسيا بشأن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T06:29+0000
2022-03-24T06:29+0000
2022-03-24T06:29+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101757/88/1017578870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e1913c06b3d2d03c5eb2defaa1f4561.jpg
وقال الوزير الياباني سوزوكي إن "الحكومة تجري حاليا مباحثات مع الوزارات والهيئات المسؤولة لتقييم الوضع".وتابع سوزوكي قائلا: "بصراحة، نحن لا نفهم تماما الأهداف وكيف سيتم تنفيذ ذلك ونخطط لمواصلة التواصل مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي حتى تدفع روسيا ثمناً باهظاً مقابل أفعالها".وأشار إلى أنه "يجب تقييم التأثير المحتمل للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا على الاقتصاد والأسواق المالية اليابانية من أجل الرد في الوقت والطريقة المناسبة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/ألمانيا-والشركاء-الأوروبيون-يناقشون-قرار-موسكو-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-إلى-الروبل--1060363172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101757/88/1017578870_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea0439f12b79cedf6d42a75ed86fd2fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
اليابان في حيرة بعد قرار بوتين بشأن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
تابعنا عبر
أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أن طوكيو ما زالت لا تفهم أهداف روسيا بشأن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي وكيفية تنفيذ ذلك.
وقال الوزير الياباني سوزوكي إن "الحكومة تجري حاليا مباحثات مع الوزارات والهيئات المسؤولة لتقييم الوضع".
وتابع سوزوكي قائلا: "بصراحة، نحن لا نفهم تماما الأهداف وكيف سيتم تنفيذ ذلك ونخطط لمواصلة التواصل مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي حتى تدفع روسيا ثمناً باهظاً مقابل أفعالها".
وأشار إلى أنه "يجب تقييم التأثير المحتمل للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا على الاقتصاد والأسواق المالية اليابانية من أجل الرد في الوقت والطريقة المناسبة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.