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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-الناتو-سيطور-خططا-لتعزيز-قدراته-الدفاعية-ويتبنى-مفهوما-استراتيجيا-جديدا-1060398471.html
بايدن: الناتو سيطور خططا لتعزيز قدراته الدفاعية ويتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا
بايدن: الناتو سيطور خططا لتعزيز قدراته الدفاعية ويتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيضع خططا لقوات وقدرات إضافية وتعزيز دفاعاته فضلا عن تبني مفهوم استراتيجي جديد. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:26+0000
2022-03-24T14:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن "من الآن وحتى قمة الناتو في يونيو، سنضع خططًا لقوات وقدرات إضافية لتعزيز دفاعات الناتو.. سنعتمد مفهومًا استراتيجيًا محدثًا لضمان استعداد الناتو لمواجهة أي تحد في البيئة الأمنية الجديدة والأكثر خطورة".وتابع "لقد حظينا بشرف الاستماع مباشرة إلى فولوديمير زيلينسكي، وسنواصل دعمه وحكومته بمبالغ كبيرة ومتزايدة من المساعدة الأمنية لمحاربة العدوان الروسي".وأعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" أنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية، في إطار استجابته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على تشكيل 4 مجموعات قتالية في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الناتو-يعمل-على-تشكيل-مجموعات-قتالية-جديدة-في-4-دول-بشرق-أوروبا-1060397795.html
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العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن: الناتو سيطور خططا لتعزيز قدراته الدفاعية ويتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا

14:26 GMT 24.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيضع خططا لقوات وقدرات إضافية وتعزيز دفاعاته فضلا عن تبني مفهوم استراتيجي جديد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن "من الآن وحتى قمة الناتو في يونيو، سنضع خططًا لقوات وقدرات إضافية لتعزيز دفاعات الناتو.. سنعتمد مفهومًا استراتيجيًا محدثًا لضمان استعداد الناتو لمواجهة أي تحد في البيئة الأمنية الجديدة والأكثر خطورة".

وتابع "لقد حظينا بشرف الاستماع مباشرة إلى فولوديمير زيلينسكي، وسنواصل دعمه وحكومته بمبالغ كبيرة ومتزايدة من المساعدة الأمنية لمحاربة العدوان الروسي".
وأعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" أنه نشر 40 ألف عسكري على حدوده الشرقية، في إطار استجابته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على تشكيل 4 مجموعات قتالية في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو يعمل على تشكيل مجموعات قتالية جديدة في 4 دول بشرق أوروبا
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
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