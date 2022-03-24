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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-لم-أوجه-تهديدات-للرئيس-الصيني-بشأن-مساعدة-بكين-لروسيا-1060422805.html
بايدن: لم أوجه تهديدات للرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لروسيا
بايدن: لم أوجه تهديدات للرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لروسيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن الصين تتفهم أن مستقبلها الاقتصادي وثيق الصلة ‏بالغرب أكثر من ارتباطه بروسيا، وذلك بعد تحذيره بكين من أنها قد... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T18:08+0000
2022-03-24T18:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" بشأن محادثة جرت مؤخرا بينه وبين نظيره الصيني، شي جين بينغ: "لم أقم بتوجيه أي تهديدات، لكنني أوضحت له، وتأكدت من فهمه لعواقب مساعدة روسيا"، وفقا لوكالة "رويترز".وأضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المؤتمر الصحفي، أنه أشار للرئيس الصيني خلال محادثته معه إلى عدد الشركات الأمريكية والأجنبية التي غادرت روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/أمريكا-تحذر-الصين-من-عواقب-دعم-روسيا-وتبرر-تقديم-السلاح-لأوكرانيا-بأنه-دفاعي-1060079390.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

بايدن: لم أوجه تهديدات للرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لروسيا

18:08 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن الصين تتفهم أن مستقبلها الاقتصادي وثيق الصلة ‏بالغرب أكثر من ارتباطه بروسيا، وذلك بعد تحذيره بكين من أنها قد تواجه عواقب لمساعدة موسكو في حربها ‏في أوكرانيا.‏
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" بشأن محادثة جرت مؤخرا بينه وبين نظيره الصيني، شي جين بينغ: "لم أقم بتوجيه أي تهديدات، لكنني أوضحت له، وتأكدت من فهمه لعواقب مساعدة روسيا"، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال: "تدرك الصين أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بالغرب أكثر من ارتباطه بروسيا".
وأضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المؤتمر الصحفي، أنه أشار للرئيس الصيني خلال محادثته معه إلى عدد الشركات الأمريكية والأجنبية التي غادرت روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
أمريكا تحذر الصين من عواقب دعم روسيا وتبرر تقديم السلاح لأوكرانيا بأنه "دفاعي"
18 مارس, 20:50 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:54 GMT
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