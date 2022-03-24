https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-مدعو-لمعاقبة-السعودية-بسبب-دعمها-لروسيا-1060382644.html
بايدن مدعو "لمعاقبة السعودية بسبب دعمها لروسيا"
بايدن مدعو "لمعاقبة السعودية بسبب دعمها لروسيا"
تحت هذا العنوان قالت مجلة أمريكية إن السعودية قررت أن تقف إلى جانب موسكو وليس واشنطن. ولهذا السبب يجب أن تعاقب الولايات المتحدة هذا البلد. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:17+0000
2022-03-24T10:17+0000
2022-03-24T10:17+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg
ومن أجل معاقبة السعودية يجب أن يقطع الرئيس الأمريكي بايدن إمدادات الأسلحة عنها ويفسخ اتفاقيات إصلاح وصيانة معداتها العسكرية.ووفق "فورين بوليسي"، بدأت السعودية توطيد العلاقات مع روسيا وكذلك الصين بعد "الربيع العربي". وواصلت الولايات المتحدة في الوقت نفسه دعمها للسعودية. ولهذا بات السعوديون يتخيلون في نظر المجلة الأمريكية أن الولايات المتحدة بأمس الحاجة إلى الشراكة مع بلدهم. وما دام الأمر كذلك، أي أن الحكومة الأمريكية لا تجد أمامها غير سبيل مواصلة دعم السعودية، فليس هناك ما يمنع تعزيز الشراكة مع روسيا والصين.وأضافت المجلة أن مواصلة توطيد العلاقات بين روسيا والسعودية تعني تكبيد الولايات المتحدة خسائر كبيرة.ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفرض المزيد من العقوبات على روسيا، في محاولة لإضعافها حتى لا تتمكن من تحقيق أهداف محددة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تهدف إلى توفير الأمن للناس في منطقة دونباس وحمايتهم من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب الذي ما برح يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم منذ عام 2014. وتهدف العملية العسكرية الروسية أيضا إلى درء خطر ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي المعادي لروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_c477cbfdf472969d42ca82514ca72c1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن مدعو "لمعاقبة السعودية بسبب دعمها لروسيا"
تابعنا عبر
تحت هذا العنوان قالت مجلة أمريكية إن السعودية قررت أن تقف إلى جانب موسكو وليس واشنطن. ولهذا السبب يجب أن تعاقب الولايات المتحدة هذا البلد.
ومن أجل معاقبة السعودية يجب أن يقطع الرئيس الأمريكي بايدن إمدادات الأسلحة عنها ويفسخ اتفاقيات إصلاح وصيانة معداتها العسكرية.
ووفق
"فورين بوليسي"، بدأت السعودية توطيد العلاقات مع روسيا وكذلك الصين بعد "الربيع العربي". وواصلت الولايات المتحدة في الوقت نفسه دعمها للسعودية. ولهذا بات السعوديون يتخيلون في نظر المجلة الأمريكية أن الولايات المتحدة بأمس الحاجة إلى الشراكة مع بلدهم. وما دام الأمر كذلك، أي أن الحكومة الأمريكية لا تجد أمامها غير سبيل مواصلة دعم السعودية، فليس هناك ما يمنع تعزيز الشراكة مع روسيا والصين.
وأضافت المجلة أن مواصلة توطيد العلاقات بين روسيا والسعودية تعني تكبيد الولايات المتحدة خسائر كبيرة.
ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفرض المزيد من العقوبات على روسيا، في محاولة لإضعافها حتى لا تتمكن من تحقيق أهداف محددة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تهدف إلى توفير الأمن للناس في منطقة دونباس وحمايتهم من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب الذي ما برح يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم منذ عام 2014. وتهدف العملية العسكرية الروسية أيضا إلى درء خطر ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي المعادي لروسيا.