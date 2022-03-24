https://arabic.sputniknews.com/20220324/بحجم-بيضة-تركيب-أول-قلب-صناعي-متناهي-الصغر-لمريض-صيني-صور-1060384646.html
بحجم بيضة... تركيب أول قلب صناعي متناهي الصغر لمريض صيني... صور
بحجم بيضة... تركيب أول قلب صناعي متناهي الصغر لمريض صيني... صور
نجح فريق طبي صيني في تركيب قلب صناعي متناهي الصغير لمريض صيني عمره 58 عاما، خلال عملية جراحية ناجحة استمرت نحو ساعتين. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:04+0000
2022-03-24T11:04+0000
2022-03-24T11:04+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، التي نشرت صورا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، ترصد شكل القلب وطريقة تعامل الفريق الطبي معه.وتقول الصحيفة إن قطر القلب يبلغ 34 ملم فقط وسمكه 26 ملم، بينما يصل وزنه إلى 90 غراما.ويقول تقرير آخر للصحيفة، إن جراحة تركيب القلب الاصطناعي جرت في مستشفى "نانجينغ" الصيني، مشيرة إلى أنه تصميم صيني بالكامل ويمثل أصغر قلب صناعي مغناطيسي في العالم.ويعاني عشرات الآلاف من الصينيين من أمراض قصور القلب الحاد، التي تحتاج إلى زراعة قلب من متبرع أو مواجهة المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد حياتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/لأول-مرة-بالعالم-زرع-قلب-خنزير-في-إنسان-1055199911.html
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منوعات, الصين
بحجم بيضة... تركيب أول قلب صناعي متناهي الصغر لمريض صيني... صور
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نجح فريق طبي صيني في تركيب قلب صناعي متناهي الصغير لمريض صيني عمره 58 عاما، خلال عملية جراحية ناجحة استمرت نحو ساعتين.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، التي نشرت صورا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، ترصد شكل القلب وطريقة تعامل الفريق الطبي
معه.
وتقول الصحيفة إن قطر القلب يبلغ 34 ملم فقط وسمكه 26 ملم، بينما يصل وزنه إلى 90 غراما.
ويقول تقرير آخر
للصحيفة، إن جراحة تركيب القلب
الاصطناعي جرت في مستشفى "نانجينغ" الصيني، مشيرة إلى أنه تصميم صيني بالكامل ويمثل أصغر قلب صناعي مغناطيسي في العالم.
ويعاني عشرات الآلاف من الصينيين من أمراض قصور القلب الحاد، التي تحتاج إلى زراعة قلب
من متبرع أو مواجهة المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد حياتهم.