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https://arabic.sputniknews.com/20220324/برلماني-عراقي-أولبرايت-مسؤولة-عن-حصار-وتجويع-ووفاة-مئات-الآلاف-من-العراقيين-1060394269.html
برلماني عراقي: أولبرايت مسؤولة عن حصار وتجويع ووفاة مئات الآلاف من العراقيين
برلماني عراقي: أولبرايت مسؤولة عن حصار وتجويع ووفاة مئات الآلاف من العراقيين
قال النائب في البرلمان العراقي، عدنان الجابري، إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، التي توفيت أمس "مسؤولة عن تجويع وحصار الشعب العراقي، ووفاة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:21+0000
2022-03-24T13:21+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد– سبوتنيك. وأوضح الجابري، في تصريحات مع سبوتنيك، أن "مادلين أولبرايت ذهبت غير مأسوف على رحيلها"، مؤكدا أن "هذه المرأة التي كانت ضمن الإدارة الأمريكية، التي ساهمت بتجويع الشعب العراقي وحصاره وموت مئات الالاف بسبب نقص الغذاء والدواء.واتهم أولبرايت "بعدم احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل العراقي، وعديمة الشعور"، مشيرا أنها قالت، وهي ترى أطفال العراق يموتون جوعا ومن الأمراض، إن "غزو وحصار وموت أطفال العراق، هو من أجل أن يكون يد للإدارة الأمريكية في إدارة البلد".كما وصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أولبرايت بـ "العجوز الشمطاء"، و"المتسببة بوفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين".واستذكر هؤلاء تصريحات سابقة لأولبرايت، حين سئلت في مقابلة تلفزيونية، هل ثمن الحصار يستحق موت نحو نصف مليون؛ قالت وزير الخارجية الأميركية آنذاك، "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا، ولكن نعتقد أن الثمن مستحق".وتوفيت مادلين أولبرايت، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 84 عاما؛ وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة.وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-عن-وفاة-أولبرايت-ماتت-المنظرة-الأولى-لتفجيرات-بلغراد-عام-1999-1060373959.html
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أخبار العراق اليوم

برلماني عراقي: أولبرايت مسؤولة عن حصار وتجويع ووفاة مئات الآلاف من العراقيين

13:21 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowskiوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تصل إلى حفل تكريم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في البنتاغون، 2016
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تصل إلى حفل تكريم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في البنتاغون، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
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قال النائب في البرلمان العراقي، عدنان الجابري، إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، التي توفيت أمس "مسؤولة عن تجويع وحصار الشعب العراقي، ووفاة مئات الآلاف من أطفاله"، واصفا إياها، بأنها "عديمة الشعور".
بغداد– سبوتنيك. وأوضح الجابري، في تصريحات مع سبوتنيك، أن "مادلين أولبرايت ذهبت غير مأسوف على رحيلها"، مؤكدا أن "هذه المرأة التي كانت ضمن الإدارة الأمريكية، التي ساهمت بتجويع الشعب العراقي وحصاره وموت مئات الالاف بسبب نقص الغذاء والدواء.
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الخارجية الروسية عن وفاة أولبرايت: ماتت "المنظرة" الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999
07:35 GMT
واتهم أولبرايت "بعدم احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل العراقي، وعديمة الشعور"، مشيرا أنها قالت، وهي ترى أطفال العراق يموتون جوعا ومن الأمراض، إن "غزو وحصار وموت أطفال العراق، هو من أجل أن يكون يد للإدارة الأمريكية في إدارة البلد".
كما وصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أولبرايت بـ "العجوز الشمطاء"، و"المتسببة بوفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين".
واستذكر هؤلاء تصريحات سابقة لأولبرايت، حين سئلت في مقابلة تلفزيونية، هل ثمن الحصار يستحق موت نحو نصف مليون؛ قالت وزير الخارجية الأميركية آنذاك، "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا، ولكن نعتقد أن الثمن مستحق".

وتوفيت مادلين أولبرايت، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 84 عاما؛ وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة.

وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال - سبوتنيك عربي
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
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13:04 GMT
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