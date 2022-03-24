https://arabic.sputniknews.com/20220324/برلماني-عراقي-أولبرايت-مسؤولة-عن-حصار-وتجويع-ووفاة-مئات-الآلاف-من-العراقيين-1060394269.html

برلماني عراقي: أولبرايت مسؤولة عن حصار وتجويع ووفاة مئات الآلاف من العراقيين

برلماني عراقي: أولبرايت مسؤولة عن حصار وتجويع ووفاة مئات الآلاف من العراقيين

قال النائب في البرلمان العراقي، عدنان الجابري، إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، التي توفيت أمس "مسؤولة عن تجويع وحصار الشعب العراقي، ووفاة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:21+0000

2022-03-24T13:21+0000

2022-03-24T13:21+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060377348_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_57fa8af25a3349e61c3475dc968c5963.jpg

بغداد– سبوتنيك. وأوضح الجابري، في تصريحات مع سبوتنيك، أن "مادلين أولبرايت ذهبت غير مأسوف على رحيلها"، مؤكدا أن "هذه المرأة التي كانت ضمن الإدارة الأمريكية، التي ساهمت بتجويع الشعب العراقي وحصاره وموت مئات الالاف بسبب نقص الغذاء والدواء.واتهم أولبرايت "بعدم احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل العراقي، وعديمة الشعور"، مشيرا أنها قالت، وهي ترى أطفال العراق يموتون جوعا ومن الأمراض، إن "غزو وحصار وموت أطفال العراق، هو من أجل أن يكون يد للإدارة الأمريكية في إدارة البلد".كما وصف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أولبرايت بـ "العجوز الشمطاء"، و"المتسببة بوفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين".واستذكر هؤلاء تصريحات سابقة لأولبرايت، حين سئلت في مقابلة تلفزيونية، هل ثمن الحصار يستحق موت نحو نصف مليون؛ قالت وزير الخارجية الأميركية آنذاك، "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا، ولكن نعتقد أن الثمن مستحق".وتوفيت مادلين أولبرايت، يوم أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 84 عاما؛ وهي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية بالولايات المتحدة.وكانت أولبرايت شخصية محورية في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ حيث عملت أولا كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن تشغل أكبر منصب دبلوماسي في البلاد في فترة ولايته الثانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-عن-وفاة-أولبرايت-ماتت-المنظرة-الأولى-لتفجيرات-بلغراد-عام-1999-1060373959.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم