https://arabic.sputniknews.com/20220324/بريطانيا-تخفف-القيود-المفروضة-على-نادي-تشيلسي-1060378605.html
بريطانيا تخفف القيود المفروضة على نادي تشيلسي
بريطانيا تخفف القيود المفروضة على نادي تشيلسي
خففت بريطانيا من حدة القيود المفروضة على نادي تشيلسي، حيث سيتمكن من بيع تذاكر المباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:20+0000
2022-03-24T09:20+0000
2022-03-24T09:20+0000
رياضة
نادي تشيلسي
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كما سمحت الحكومة لإدارة شركة "Fordstam" بتخصيص ما يصل إلى 36 مليون يورو للنادي لحل مشاكله المالية. وفقا لموقع "آر بي كا".وسيتمكن عشاق البلوز من شراء تذاكر مباريات النادي على أرضه في دوري أبطال أوروبا (بما في ذلك مع ريال مدريد في 6 أبريل/ نيسان) وكأس الاتحاد الإنجليزي (مع كريستال بالاس في 16 أبريل) وكذلك للمباريات على أرضه لفريق السيدات. ويمكن لمشجعي تشيلسي أيضا حضور مباريات الفريق خارج أرضهم.وتبلغ كشوف رواتب النادي حوالي 33.6 مليون يورو شهريا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، لذلك يمكن أن يستمر تشيلسي، الذي تضرر بشدة من القيود الأولية على الإيرادات، في العمل لمدة شهر آخر.تجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه، ليكمل انتصاره 4-1 في النتيجة الإجمالية.وانتصر الفريق الإنجليزي، الذي لعب في خضم العقوبات الموقعة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بفضل هدفي كريستيان بوليسيك وسيزار أزبليكويتا.وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا، عقوبات على عدد من البنوك ورجال الأعمال الروس. ثم وسعت لندن عدة مرات قائمة العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/رغم-العقوبات-على-أبراموفيتش-تشيلسي-يبلغ-دور-الثمانية-في-دوري-الأبطال-1060000704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي تشيلسي
بريطانيا تخفف القيود المفروضة على نادي تشيلسي
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خففت بريطانيا من حدة القيود المفروضة على نادي تشيلسي، حيث سيتمكن من بيع تذاكر المباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات فريق السيدات.
كما سمحت الحكومة لإدارة شركة "Fordstam" بتخصيص ما يصل إلى 36 مليون يورو للنادي لحل مشاكله المالية. وفقا لموقع "آر بي كا"
.
وسيتمكن عشاق البلوز من شراء تذاكر مباريات النادي على أرضه في دوري أبطال أوروبا (بما في ذلك مع ريال مدريد في 6 أبريل/ نيسان) وكأس الاتحاد الإنجليزي (مع كريستال بالاس في 16 أبريل) وكذلك للمباريات على أرضه لفريق السيدات. ويمكن لمشجعي تشيلسي أيضا حضور مباريات الفريق خارج أرضهم.
وتبلغ كشوف رواتب النادي حوالي 33.6 مليون يورو شهريا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، لذلك يمكن أن يستمر تشيلسي
، الذي تضرر بشدة من القيود الأولية على الإيرادات، في العمل لمدة شهر آخر.
تجاوز تشيلسي مشاكله خارج الملعب ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه، ليكمل انتصاره 4-1 في النتيجة الإجمالية.
وانتصر الفريق الإنجليزي، الذي لعب في خضم العقوبات الموقعة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش
بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بفضل هدفي كريستيان بوليسيك وسيزار أزبليكويتا.
وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا، عقوبات على عدد من البنوك ورجال الأعمال الروس
. ثم وسعت لندن عدة مرات قائمة العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.