عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بريطانيا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-33-مليون-دولار-1060370095.html
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها سوف تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية تقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بجانب إرسال 6 آلاف... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T00:21+0000
2022-03-24T00:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0b4afc46f82a8ae340f264274408381.jpg
لندن - سبوتنيك. وفي بيان لرئيس الحكومة بوريس جونسون، جاء أن الأخير سوف يعلن حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا اليوم في اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع.وأوضح البيان أن الحزمة تشمل "6 آلاف صاروخ، بينهم مضادة للدبابات وأسلحة ذات قدرة تفجيرية عالية، بجانب 25 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للجيش الأوكراني".
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b989896467ca020fe151fefd97d16004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار

00:21 GMT 24.03.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها سوف تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية تقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بجانب إرسال 6 آلاف صاروخ.
لندن - سبوتنيك. وفي بيان لرئيس الحكومة بوريس جونسون، جاء أن الأخير سوف يعلن حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا اليوم في اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع.
وأوضح البيان أن الحزمة تشمل "6 آلاف صاروخ، بينهم مضادة للدبابات وأسلحة ذات قدرة تفجيرية عالية، بجانب 25 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للجيش الأوكراني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала