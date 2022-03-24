https://arabic.sputniknews.com/20220324/بريطانيا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-33-مليون-دولار-1060370095.html
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها سوف تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية تقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بجانب إرسال 6 آلاف... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T00:21+0000
2022-03-24T00:21+0000
2022-03-24T00:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0b4afc46f82a8ae340f264274408381.jpg
لندن - سبوتنيك. وفي بيان لرئيس الحكومة بوريس جونسون، جاء أن الأخير سوف يعلن حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا اليوم في اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع.وأوضح البيان أن الحزمة تشمل "6 آلاف صاروخ، بينهم مضادة للدبابات وأسلحة ذات قدرة تفجيرية عالية، بجانب 25 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للجيش الأوكراني".
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b989896467ca020fe151fefd97d16004.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 33 مليون دولار
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها سوف تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية تقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بجانب إرسال 6 آلاف صاروخ.
لندن - سبوتنيك. وفي بيان لرئيس الحكومة بوريس جونسون
، جاء أن الأخير سوف يعلن حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا اليوم في اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع.
وأوضح البيان أن الحزمة تشمل "6 آلاف صاروخ، بينهم مضادة للدبابات وأسلحة ذات قدرة تفجيرية عالية، بجانب 25 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للجيش الأوكراني".