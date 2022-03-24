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https://arabic.sputniknews.com/20220324/بسبب-صاروخها-الباليستي-أوستن-يدعو-لـ-ردود-حازمة-ضد-بيونغ-يانغ--1060427816.html
بسبب صاروخها الباليستي.. أوستن يدعو لـ "ردود حازمة" ضد بيونغ يانغ
بسبب صاروخها الباليستي.. أوستن يدعو لـ "ردود حازمة" ضد بيونغ يانغ
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن، اتفق مع نظيريه الكوري الجنوبي، والياباني، سوه ووك، ونوبو كيشي، على "ردود حازمة" على إطلاق... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T20:22+0000
2022-03-24T20:22+0000
كوريا الشمالية
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس.وقال البيانان إن: "الوزراء أبدوا تفاهما مشتركا أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن أيضا للعالم بأسره".وأوضح أن الوزراء اتفقوا "على ضرورة وجود ردود حازمة، بما في ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات من مجلس الأمن الدولي".وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية، أفادت في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الولايات-المتحدة-تدين-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-طويل-المدى-1060382279.html
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كوريا الشمالية, البنتاغون الأمريكي

بسبب صاروخها الباليستي.. أوستن يدعو لـ "ردود حازمة" ضد بيونغ يانغ

20:22 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن، اتفق مع نظيريه الكوري الجنوبي، والياباني، سوه ووك، ونوبو كيشي، على "ردود حازمة" على إطلاق بيونغ يانغ صاروخ باليستي.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى
10:10 GMT
وقال البيانان إن: "الوزراء أبدوا تفاهما مشتركا أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن أيضا للعالم بأسره".
وأوضح أن الوزراء اتفقوا "على ضرورة وجود ردود حازمة، بما في ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات من مجلس الأمن الدولي".
وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية، أفادت في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.
وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
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