بعد تشغيل المحطة الثانية... معلومات عن محطة براكة النووية الإماراتية
© Photo / othersمفاعل براكة - المفاعل النووي السلمي الأول في الإمارات والعالم العربي
© Photo / others
أعلنت الإمارات بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات "براكة" للطاقة النووية، التي تضيف 1400 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" معلومات عن محطة براكة النووية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي حقق إنجازات كثيرة من وصول محطة براكة الأولى إلى 100 في المئة من طاقتها الإنتاجية عام 2020، وحتى بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية، الذي تم الإعلان عنه اليوم.
#بـــراكة.. عصـــر جديد للطاقة الصديقة للبيئة.#انفوجرافيك_وام https://t.co/aMuWykpeot#وام_اقتصاد pic.twitter.com/CIzdsSuQcQ— وام الاقتصادية (@BusinessWam) March 24, 2022
وأوردت الوكالة أبرز المعلومات عن المحطة:
محطات براكة للطاقة النووية تمثل مساهما رئيسيا في مبادرة الحياد المناخي 2050 بالإمارات.
أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في المنطقة.
توفر محطات براكة توفر 25 في المئة من احتياجات الكهرباء في الإمارات وهي ما يكفي 570 ألف منزل سنويا.
شارك في المشروع أكثر من ألفي إماراتي على مدى 10 سنوات.
توفر أكثر من ألف وظيفة لتطوير القادة المستقبليين لقطاع الطاقة.
تدعم قطاعات صناعية جديدة عالية التقنية.
تساهم في تطوير مصادر طاقة أخرى بانبعاث كربونية منخفضة وأبرزها الهيدروجين الأخضر.
© Sputnik / Mohamed Hasaanأول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
© Sputnik / Mohamed Hasaan