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بكين تحث واشنطن على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية
بكين تحث واشنطن على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية
حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:44+0000
2022-03-24T14:44+0000
الصين
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وقالت شو جيويه تينغ المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بكين حثت واشنطن على إزالة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك تعليقا على إعلان الولايات المتحدة عن إعادة تطبيق 352 استثناء من التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية.وعلّقت تينغ أن هذه الخطوة تفضي إلى التجارة الطبيعية لهذه السلع.وأشارت إلى أن الصين أكدت دائما أن الإجراء الأحادي بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الجانب الأمريكي، لا يفيد البلدين والعالم.وأضافت المتحدثة: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا في معدلات التضخم وتحديات تواجه التعافي الاقتصادي، تأمل الصين في أن تلغي الولايات المتحدة -من أجل المصالح الأساسية للمستهلكين والمنتجين في كلا البلدين- جميع التعريفات الإضافية التي فرضتها على المنتجات الصينية قريبا، لدفع عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".
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بكين تحث واشنطن على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية

14:44 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Hyungwon Kangالصين و أمريكا
الصين و أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Hyungwon Kang
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حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية.
وقالت شو جيويه تينغ المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بكين حثت واشنطن على إزالة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.
14:30 GMT
جاء ذلك تعليقا على إعلان الولايات المتحدة عن إعادة تطبيق 352 استثناء من التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية.
وعلّقت تينغ أن هذه الخطوة تفضي إلى التجارة الطبيعية لهذه السلع.
وأشارت إلى أن الصين أكدت دائما أن الإجراء الأحادي بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الجانب الأمريكي، لا يفيد البلدين والعالم.
وأضافت المتحدثة: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا في معدلات التضخم وتحديات تواجه التعافي الاقتصادي، تأمل الصين في أن تلغي الولايات المتحدة -من أجل المصالح الأساسية للمستهلكين والمنتجين في كلا البلدين- جميع التعريفات الإضافية التي فرضتها على المنتجات الصينية قريبا، لدفع عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".
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