https://arabic.sputniknews.com/20220324/بكين-تحث-واشنطن-على-إلغاء-جميع-الرسوم-الجمركية-الإضافية-المفروضة-على-البضائع-الصينية-1060413091.html
بكين تحث واشنطن على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية
بكين تحث واشنطن على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية
حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:44+0000
2022-03-24T14:44+0000
2022-03-24T14:44+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049608691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_86d25ad403851ad2e208f92e128a1d0a.jpg
وقالت شو جيويه تينغ المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بكين حثت واشنطن على إزالة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك تعليقا على إعلان الولايات المتحدة عن إعادة تطبيق 352 استثناء من التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية.وعلّقت تينغ أن هذه الخطوة تفضي إلى التجارة الطبيعية لهذه السلع.وأشارت إلى أن الصين أكدت دائما أن الإجراء الأحادي بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الجانب الأمريكي، لا يفيد البلدين والعالم.وأضافت المتحدثة: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا في معدلات التضخم وتحديات تواجه التعافي الاقتصادي، تأمل الصين في أن تلغي الولايات المتحدة -من أجل المصالح الأساسية للمستهلكين والمنتجين في كلا البلدين- جميع التعريفات الإضافية التي فرضتها على المنتجات الصينية قريبا، لدفع عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049608691_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bb1bb8a0cec078fc45a3a1fcffbee9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
بكين تحث واشنطن على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية
تابعنا عبر
حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، على إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية.
وقالت شو جيويه تينغ المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحفي، إن بكين حثت واشنطن على إزالة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك تعليقا على إعلان الولايات المتحدة
عن إعادة تطبيق 352 استثناء من التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية.
وعلّقت تينغ أن هذه الخطوة تفضي إلى التجارة الطبيعية لهذه السلع.
وأشارت إلى أن الصين أكدت دائما أن الإجراء الأحادي بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الجانب الأمريكي، لا يفيد البلدين والعالم.
وأضافت المتحدثة: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا في معدلات التضخم وتحديات تواجه التعافي الاقتصادي، تأمل الصين في أن تلغي الولايات المتحدة -من أجل المصالح الأساسية للمستهلكين والمنتجين في كلا البلدين- جميع التعريفات الإضافية التي فرضتها على المنتجات الصينية قريبا، لدفع عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".