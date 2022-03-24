عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بلينكين-يبدأ-زيارة-السبت-إلى-إسرائيل-والمغرب-والجزائر-لمناقشة-قضايا-إقليمية-ودولية-1060419310.html
بلينكين يبدأ زيارة السبت إلى إسرائيل والمغرب والجزائر لمناقشة قضايا إقليمية ودولية
بلينكين يبدأ زيارة السبت إلى إسرائيل والمغرب والجزائر لمناقشة قضايا إقليمية ودولية
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T16:06+0000
2022-03-24T16:06+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وفد-أمريكي-يحمل-رسالة-من-بلينكن-يزور-ليبيا-1060308606.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكين يبدأ زيارة السبت إلى إسرائيل والمغرب والجزائر لمناقشة قضايا إقليمية ودولية

16:06 GMT 24.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".

وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
وفد أمريكي يحمل رسالة من بلينكن يزور ليبيا
22 مارس, 14:35 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала