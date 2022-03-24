بلينكين يبدأ زيارة السبت إلى إسرائيل والمغرب والجزائر لمناقشة قضايا إقليمية ودولية
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".
وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".
وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".
وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".
22 مارس, 14:35 GMT