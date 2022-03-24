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https://arabic.sputniknews.com/20220324/تسهيلات-جديدة-تقدمها-روسيا-لمواطني-دونيتسك-ولوغانسك-1060382190.html
تسهيلات جديدة تقدمها روسيا لمواطني دونيتسك ولوغانسك
تسهيلات جديدة تقدمها روسيا لمواطني دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن طرح تسهيلات جديدة لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتعلق بالعمل ووثائق تسجيل وسائل النقل والقيادة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:08+0000
2022-03-24T10:08+0000
روسيا
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وفي بيان لوزارة الداخلية سيتم الاعتراف بوثائق مواطني دونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك رخص القيادة وشهادات تسجيل السيارة، في جميع أنحاء روسيا.وأضاف البيان: "مواطنو دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا يمكنهم العمل في روسيا دون الحاجة لإصدار وتسجيل وثيقة العمل الخاصة بالأجانب".بالإضافة لذلك، "ستساعد وزارة الشؤون الداخلية في روسيا قدر الإمكان في إعداد الوثائق لمواطني دونيتسك ولوغانسك، وتقديم أقصى قدر من المساعدة لهم في استكمال المستندات اللازمة".
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روسيا

تسهيلات جديدة تقدمها روسيا لمواطني دونيتسك ولوغانسك

10:08 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
السكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن طرح تسهيلات جديدة لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتعلق بالعمل ووثائق تسجيل وسائل النقل والقيادة.
وفي بيان لوزارة الداخلية سيتم الاعتراف بوثائق مواطني دونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك رخص القيادة وشهادات تسجيل السيارة، في جميع أنحاء روسيا.
وأضاف البيان: "مواطنو دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا يمكنهم العمل في روسيا دون الحاجة لإصدار وتسجيل وثيقة العمل الخاصة بالأجانب".
بالإضافة لذلك، "ستساعد وزارة الشؤون الداخلية في روسيا قدر الإمكان في إعداد الوثائق لمواطني دونيتسك ولوغانسك، وتقديم أقصى قدر من المساعدة لهم في استكمال المستندات اللازمة".
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