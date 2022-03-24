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تصفيات كأس العالم... سوريا تهزم لبنان في مباراة شهدت توقفا بسبب شغب ال‏جماهير
تصفيات كأس العالم... سوريا تهزم لبنان في مباراة شهدت توقفا بسبب شغب ال‏جماهير
هزم المنتخب السوري لكرة القدم نظيره اللبناني، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب ‏صيدا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:49+0000
2022-03-24T15:49+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار سوريا اليوم
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وحقق منتخب سوريا الفوز على منتخب لبنان بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي شهدت توقفا مع قرب نهايتها، نتيجة وقوع إشكال بين جمهوري المنتخبين، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأضافت الصحيقة أن المباراة شهدت وقت توقفها تضارب ورمي بالحجارة، قبل أن يتدخل الجيش ويفض الإشكال، وتم استئناف المباراة.وبتلك النتيجة، يكون المتنخب السوري لكرة القدم رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، وتوقف رصيد لبنان عند 6 نقاط في المركز الرابع، خلف منتخب الإمارات العربية المتحدة، صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.من ناحية أخرى، تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الخميس، إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه.واستغل المنتخب السعودي، فوز اليابان بهدفين نظيفين أمام منتخب استراليا ظهر اليوم، قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.ويحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، بينما الأخضر السعودي في الوصافة برصيد 19 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما توقف رصيد منتخب استراليا عند 15 نقطة.
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بطولة كأس العالم 2022, أخبار سوريا اليوم, لبنان, رياضة, مجتمع

تصفيات كأس العالم... سوريا تهزم لبنان في مباراة شهدت توقفا بسبب شغب ال‏جماهير

15:49 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالمشجعون يهتفون خلال مباراة كرة القدم في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بين سوريا ولبنان على ملعب صيدا جنوب لبنان، 24 مارس/ آذار 2022
المشجعون يهتفون خلال مباراة كرة القدم في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بين سوريا ولبنان على ملعب صيدا جنوب لبنان، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
المشجعون يهتفون خلال مباراة كرة القدم في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بين سوريا ولبنان على ملعب صيدا جنوب لبنان، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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هزم المنتخب السوري لكرة القدم نظيره اللبناني، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب ‏صيدا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العام 2022، والمقامة ‏في قطر.‏
وحقق منتخب سوريا الفوز على منتخب لبنان بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي شهدت توقفا مع قرب نهايتها، نتيجة وقوع إشكال بين جمهوري المنتخبين، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وأضافت الصحيقة أن المباراة شهدت وقت توقفها تضارب ورمي بالحجارة، قبل أن يتدخل الجيش ويفض الإشكال، وتم استئناف المباراة.
وبتلك النتيجة، يكون المتنخب السوري لكرة القدم رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، وتوقف رصيد لبنان عند 6 نقاط في المركز الرابع، خلف منتخب الإمارات العربية المتحدة، صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
من ناحية أخرى، تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الخميس، إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه.
واستغل المنتخب السعودي، فوز اليابان بهدفين نظيفين أمام منتخب استراليا ظهر اليوم، قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
ويحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، بينما الأخضر السعودي في الوصافة برصيد 19 نقطة، قبل مباراة اليوم، فيما توقف رصيد منتخب استراليا عند 15 نقطة.
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