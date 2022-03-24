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https://arabic.sputniknews.com/20220324/تفاصيل-العقوبات-الأمريكية-الأوروبية-الجديدة-على-روسيا-1060414910.html
تفاصيل العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على روسيا
تفاصيل العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على روسيا
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الخميس عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:08+0000
2022-03-24T15:08+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب "غزوها لأوكرانيا".وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، من بينها شركة Tactical Missiles Corpالمملوكة للدولة و 28 شركة مرتبطة بها، بالإضافة إلى مديرها العام.وقالت وزارة الخزانة إن المجموعة، التي فرضت بريطانيا عقوبات عليها بالفعل، تنتج أنظمة بحرية وأسلحة تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا، بما في ذلك صاروخ Kh-31، وهو صاروخ موجه عالي السرعة يتم استخدامه على نطاق واسع في العمليات العسكرية في أوكرانيا حسب الوزارة الأمريكية.وتشمل الشركات الأخرى المدرجة في القائمة الجديدة مصنعي ذخيرة للجيش الروسي وطائرات هليكوبتر مدنية وعسكرية وطائرات بدون طيار قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها مصممة في الأصل للمراقبة ولكن تم "إعادة توجيهها" واستخدامها لمهاجمة القوات الأوكرانية.كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 328 عضوا في مجلس الدوما، البرلمان الروسي، وهيرمان جريف، رئيس أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، الذي قالت وزارة الخزانة إنه مساعد مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات على موقعها على الإنترنت تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا قد تكون خاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية، وهي خطوة تهدف إلى منع روسيا من التهرب من العقوبات الحالية.وقال مسؤول كبير في الإدارة: "هدفنا هنا هو إزالة المزايا والامتيازات التي كانت تتمتع بها روسيا كمشارك في النظام الاقتصادي الدولي بشكل منهجي".وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات، بما في ذلك استهداف أكبر مقرضين في البلاد والرئيس فلاديمير بوتين، منذ بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا قبل شهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/زيلينسكي-يحث-على-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-أسبوعيا-1060386200.html
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-البريطانية-إضافة-65-عقوبة-ضد-روسيا-تستهدف-صناعات-استراتيجية-وبنوكا-ورجال-أعمال-1060382449.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

تفاصيل العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على روسيا

15:08 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel  / الذهاب إلى بنك الصور16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف السويسرية.
16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف السويسرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel
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فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الخميس عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب "غزوها لأوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا
11:18 GMT
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، من بينها شركة Tactical Missiles Corpالمملوكة للدولة و 28 شركة مرتبطة بها، بالإضافة إلى مديرها العام.

وأكدت الوزارة الأمريكية أن تصرف واشنطن يتوافق مع إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.

وقالت وزارة الخزانة إن المجموعة، التي فرضت بريطانيا عقوبات عليها بالفعل، تنتج أنظمة بحرية وأسلحة تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا، بما في ذلك صاروخ Kh-31، وهو صاروخ موجه عالي السرعة يتم استخدامه على نطاق واسع في العمليات العسكرية في أوكرانيا حسب الوزارة الأمريكية.
وتشمل الشركات الأخرى المدرجة في القائمة الجديدة مصنعي ذخيرة للجيش الروسي وطائرات هليكوبتر مدنية وعسكرية وطائرات بدون طيار قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها مصممة في الأصل للمراقبة ولكن تم "إعادة توجيهها" واستخدامها لمهاجمة القوات الأوكرانية.
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الخارجية البريطانية: إضافة 65 عقوبة ضد روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال
10:13 GMT
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 328 عضوا في مجلس الدوما، البرلمان الروسي، وهيرمان جريف، رئيس أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، الذي قالت وزارة الخزانة إنه مساعد مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الإجراء الذي اتخذه يوم الخميس استهدف أيضًا 17 من أعضاء مجلس إدارة سوفكومبانك وجينادي تيمشينكو، الحليف القديم لبوتين وشركاته وأفراد أسرته.
وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات على موقعها على الإنترنت تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا قد تكون خاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية، وهي خطوة تهدف إلى منع روسيا من التهرب من العقوبات الحالية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: "هدفنا هنا هو إزالة المزايا والامتيازات التي كانت تتمتع بها روسيا كمشارك في النظام الاقتصادي الدولي بشكل منهجي".
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات، بما في ذلك استهداف أكبر مقرضين في البلاد والرئيس فلاديمير بوتين، منذ بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا قبل شهر.
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