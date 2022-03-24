https://arabic.sputniknews.com/20220324/تفاصيل-العقوبات-الأمريكية-الأوروبية-الجديدة-على-روسيا-1060414910.html

تفاصيل العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على روسيا

تفاصيل العقوبات الأمريكية الأوروبية الجديدة على روسيا

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الخميس عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T15:08+0000

2022-03-24T15:08+0000

2022-03-24T15:08+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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وحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب "غزوها لأوكرانيا".وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، من بينها شركة Tactical Missiles Corpالمملوكة للدولة و 28 شركة مرتبطة بها، بالإضافة إلى مديرها العام.وقالت وزارة الخزانة إن المجموعة، التي فرضت بريطانيا عقوبات عليها بالفعل، تنتج أنظمة بحرية وأسلحة تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا، بما في ذلك صاروخ Kh-31، وهو صاروخ موجه عالي السرعة يتم استخدامه على نطاق واسع في العمليات العسكرية في أوكرانيا حسب الوزارة الأمريكية.وتشمل الشركات الأخرى المدرجة في القائمة الجديدة مصنعي ذخيرة للجيش الروسي وطائرات هليكوبتر مدنية وعسكرية وطائرات بدون طيار قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها مصممة في الأصل للمراقبة ولكن تم "إعادة توجيهها" واستخدامها لمهاجمة القوات الأوكرانية.كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 328 عضوا في مجلس الدوما، البرلمان الروسي، وهيرمان جريف، رئيس أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، الذي قالت وزارة الخزانة إنه مساعد مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات على موقعها على الإنترنت تحذر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا قد تكون خاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية، وهي خطوة تهدف إلى منع روسيا من التهرب من العقوبات الحالية.وقال مسؤول كبير في الإدارة: "هدفنا هنا هو إزالة المزايا والامتيازات التي كانت تتمتع بها روسيا كمشارك في النظام الاقتصادي الدولي بشكل منهجي".وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات، بما في ذلك استهداف أكبر مقرضين في البلاد والرئيس فلاديمير بوتين، منذ بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا قبل شهر.

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا