https://arabic.sputniknews.com/20220324/تفاقم-أزمة-البنزين-في-أمريكا-حتى-قبل-موسم-القيادة-الأسوأ-لم-يأت-بعد-1060429208.html

تفاقم أزمة البنزين في أمريكا حتى قبل موسم القيادة... "الأسوأ" لم يأت بعد

تفاقم أزمة البنزين في أمريكا حتى قبل موسم القيادة... "الأسوأ" لم يأت بعد

تفاقم أزمة البنزين في أمريكا حتى قبل موسم القيادة

2022-03-24T21:17+0000

2022-03-24T21:17+0000

2022-03-24T21:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

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وصل المتوسط ​​الوطني للبنزين الخالي من الرصاص اليوم الخميس 4.23 دولار للغالون، بانخفاض 5 سنتات عن الأسبوع السابق و10 سنتات عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب "سي إن بي سي".ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تبدأ الأسعار في محطات الوقود في الارتفاع، مع القفزة المسجلة هذا الأسبوع في أسعار النفط وزيادة سعر البنزين في سوق العقود الآجلة.قال جون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال": "أعتقد أنه يمكن بسهولة الوصول إلى 5 دولارات هنا إذا استمر الوضع في التدهور. في كاليفورنيا، رأيت 7 دولارات في بعض المحطات."كان سائقي كاليفورنيا الأكثر تضررا، حيث دفعوا 5.88 دولارا في المتوسط ​​لكل غالون من الوقود الخالي من الرصاص على مستوى الولاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الضرائب والمزيج الفريد لوقود الساحل الغربي.في العام الماضي في هذا الوقت، كان المتوسط ​​الوطني يبلغ 2.87 دولار للغالون الواحد في الولايات المتحدة، وكان سكان كاليفورنيا يدفعون 3.88 دولار للغالون.يدفع السائقون في مقاطعة لوس أنجلوس 6.03 دولار للغالون الواحد في المتوسط، ويبلغ متوسط ​​أسعار نيفادا 5.17 دولار للغالون، ومتوسط ​​أسعار ولاية واشنطن 4.72 دولار للغالون.تراجعت بعض الولايات عن ضرائب الوقود أو تفكر في القيام بذلك. تخطط ولاية كونيتيكت لفرض حظرا لمدة ثلاثة أشهر على ضريبة 25 سنتا للغالون الواحد اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان.علقت ولاية ماريلاند الأسبوع الماضي ضريبة 36 سنتا للغالون على البنزين، وأصبح متوسط ​​سعرها للخالي من الرصاص في المضخة الآن 3.79 دولارا للغالون الواحد. كما علقت جورجيا ضريبة البنزين.اقترح الديمقراطيون تشريعات في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لرفع مؤقت لضريبة البنزين الفيدرالية بنسبة 18.4% في المائة للغالون، وقد أحيلت تلك الاقتراحات إلى اللجان المختصة.

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