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تقرير: لماذا تحاول إسرائيل إقناع أمريكا ببيع مقاتلات حديثة إلى مصر؟
تقرير: لماذا تحاول إسرائيل إقناع أمريكا ببيع مقاتلات حديثة إلى مصر؟
كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن إسرائيل تعمل خلال الأسابيع الأخيرة على إقناع إدارة بايدن للتوقيع على صفقة بيع مقاتلات "إف 15" متطورة إلى مصر. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:41+0000
2022-03-24T15:51+0000
مصر
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
الجيش المصري
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ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن المسؤولين قولهم، إنهم زاروا واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة وأبلغوا نظراءهم في البيت الأبيض، ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في واشنطن أنهم يؤيدون صفقة بيع مقاتلات "إف 15إس" متقدمة لمصر.كما أشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لديها مخاوف منذ فترة طويلة من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وتعتقد أن تعزيز العلاقات بينهما هو مصلحة إسرائيلية.وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرا تفيد بأن الولايات المتحدة ستبيع لمصر طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف 15"، بعد أسابيع من الإعلان عن صفقة أسلحة كبرى أخرى.وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في وقت سابق، "في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، من حيث أننا سنزودهم بطائرات إف- 15، وهي عملية طويلة وصعبة".لم يقدم الجنرال تفاصيل عن الصفقة، ولم تخطر وزارة الخارجية - التي يتعين عليها الموافقة على الصفقة - الكونغرس رسميا بالبيع، كما هو مطلوب منها، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نحن لا نتحدث عن عمليات نقل أسلحة أو مبيعات أسلحة محتملة ما لم يتم إخطار الكونغرس بها".في يناير/ كانون الثاني، أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.وأوضح البنتاغون أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون هي المقاول الرئيسي للطائرات، فيما قال إن شركة "إل3 هاريس تكنولوجيز"، ستكون المقاول الرئيسي للرادارات التي قد تصل تكلفتها إلى 355 مليون دولار.يأتي ذلك بعدما أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب ما قالت إنه "عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".وحث العديد من الأعضاء المؤثرين في الكونغرس الرئيس جو بايدن على التراجع عن المبيعات العسكرية والمساعدات حتى تحسن القاهرة سجلها.ومع ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر، على الصفقة الضخمة لبيع طائرات "سي- 130 سوبر هيركليز"، بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 رافضا للصفقة.رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعوات الجانب الأمريكي بشأن حقوق الإنسان، الشهر الماضي، قائلا إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية.وأضاف: "لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أمريكا-سنبيع-مقاتلات-متطورة-من-طراز-إف-15-لمصر-1059951226.html
https://arabic.sputniknews.com/20220125/أمريكا-توافق-على-بيع-معدات-عسكرية-لمصر-بقيمة-25-مليار-دولار-1057167868.html
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مصر, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الجيش المصري

تقرير: لماذا تحاول إسرائيل إقناع أمريكا ببيع مقاتلات حديثة إلى مصر؟

15:41 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 24.03.2022)
© REUTERS / US AIR FORCEتدريبات "Red Flag"العسكرية في الولايات المتحدة
تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / US AIR FORCE
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كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن إسرائيل تعمل خلال الأسابيع الأخيرة على إقناع إدارة بايدن للتوقيع على صفقة بيع مقاتلات "إف 15" متطورة إلى مصر.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن المسؤولين قولهم، إنهم زاروا واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة وأبلغوا نظراءهم في البيت الأبيض، ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في واشنطن أنهم يؤيدون صفقة بيع مقاتلات "إف 15إس" متقدمة لمصر.

ووفقا للمسؤولين، فإنه من الأفضل للولايات المتحدة وأيضا لإسرائيل بأن يتزود الجيش المصري بأسلحة أمريكية وليس أسلحة روسية أو صينية.

كما أشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لديها مخاوف منذ فترة طويلة من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وتعتقد أن تعزيز العلاقات بينهما هو مصلحة إسرائيلية.
وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرا تفيد بأن الولايات المتحدة ستبيع لمصر طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف 15"، بعد أسابيع من الإعلان عن صفقة أسلحة كبرى أخرى.
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وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في وقت سابق، "في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، من حيث أننا سنزودهم بطائرات إف- 15، وهي عملية طويلة وصعبة".
لم يقدم الجنرال تفاصيل عن الصفقة، ولم تخطر وزارة الخارجية - التي يتعين عليها الموافقة على الصفقة - الكونغرس رسميا بالبيع، كما هو مطلوب منها، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نحن لا نتحدث عن عمليات نقل أسلحة أو مبيعات أسلحة محتملة ما لم يتم إخطار الكونغرس بها".
في يناير/ كانون الثاني، أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.
وأوضح البنتاغون أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون هي المقاول الرئيسي للطائرات، فيما قال إن شركة "إل3 هاريس تكنولوجيز"، ستكون المقاول الرئيسي للرادارات التي قد تصل تكلفتها إلى 355 مليون دولار.
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يأتي ذلك بعدما أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب ما قالت إنه "عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
وحث العديد من الأعضاء المؤثرين في الكونغرس الرئيس جو بايدن على التراجع عن المبيعات العسكرية والمساعدات حتى تحسن القاهرة سجلها.
ومع ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر، على الصفقة الضخمة لبيع طائرات "سي- 130 سوبر هيركليز"، بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 رافضا للصفقة.
رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعوات الجانب الأمريكي بشأن حقوق الإنسان، الشهر الماضي، قائلا إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية.
وأضاف: "لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية".
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