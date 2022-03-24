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https://arabic.sputniknews.com/20220324/جنود-قديروف-يطالبون-بتغيير-اسم-بلدة-ماريوبل-استسلموا-قبل-فوات-الأوان-فيديو-1060418335.html
جنود قديروف يطالبون بتغيير اسم بلدة ماريوبل... "استسلموا قبل فوات الأوان"
جنود قديروف يطالبون بتغيير اسم بلدة ماريوبل... "استسلموا قبل فوات الأوان"
نشر أحد جنود الجيش الشيشاني التابع للقوات المسلحة الروسية مقطع فيديو يطالب النازيون فيه بالاستسلام وتسمية ماريوبل باسم "أحمد" نسبة إلى أول رئيس لجمهورية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:51+0000
2022-03-24T15:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وبحسب ما نشره رئيس الشيشان رمضان قديروف تعليقا على فيديو لأحد مقاتليه: لا يمكن أن تنتزع الشجاعة والفكاهة من محاربينا.وفي الفيديو يظهر أحد جنود القوات المسلحة الشيشانية وهو يسوق مدرعة عسكرية في شوارع ماريوبل ويقول: "لم يتبق سوى القليل من الوقت حتى يتم تحرير المدينة بالكامل"، وبعد ذلك يقترح مازحا "إعادة تسميتها بأحمد".ويكمل قديروف التعليق بالقول: "أيها النازيون، استسلموا بينما الرجال في مزاج جيد، بعد ذلك سيكون قد فات الأوان".
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العالم, رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

جنود قديروف يطالبون بتغيير اسم بلدة ماريوبل... "استسلموا قبل فوات الأوان"

15:51 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 24.03.2022)
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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نشر أحد جنود الجيش الشيشاني التابع للقوات المسلحة الروسية مقطع فيديو يطالب النازيون فيه بالاستسلام وتسمية ماريوبل باسم "أحمد" نسبة إلى أول رئيس لجمهورية الشيشان الروسية.
وبحسب ما نشره رئيس الشيشان رمضان قديروف تعليقا على فيديو لأحد مقاتليه: لا يمكن أن تنتزع الشجاعة والفكاهة من محاربينا.
وفي الفيديو يظهر أحد جنود القوات المسلحة الشيشانية وهو يسوق مدرعة عسكرية في شوارع ماريوبل ويقول: "لم يتبق سوى القليل من الوقت حتى يتم تحرير المدينة بالكامل"، وبعد ذلك يقترح مازحا "إعادة تسميتها بأحمد".
ويكمل قديروف التعليق بالقول: "أيها النازيون، استسلموا بينما الرجال في مزاج جيد، بعد ذلك سيكون قد فات الأوان".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
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