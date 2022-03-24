https://arabic.sputniknews.com/20220324/جوميز-يدعم-السعودية-قبل-مباراة-الصين-بتصفيات-كأس-العالم-1060375506.html

جوميز يدعم السعودية قبل مباراة الصين بتصفيات كأس العالم

جوميز يدعم السعودية قبل مباراة الصين بتصفيات كأس العالم

أعلن بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، دعم منتخب السعودية، وذلك قبل المباراة التي تجمعه بالمنتخب الصيني ضمن تصفيات كأس العالم 2022، الذي... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T08:05+0000

2022-03-24T08:05+0000

2022-03-24T08:05+0000

رياضة

أخبار السعودية اليوم

بطولة كأس العالم 2022

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وقال اللاعب الفرنسي إنه يشعر أن السعوديين إخوة له، مضيفا: "كنت أساند الهلال، فريقه السابق، والآن، أساند منتخب السعودية".ودعا جوميز إلى الالتفاف حول المنتخب السعودي الذي يسعى للتأهل إلى كأس العالم.يذكر أن المنتخب السعودي يستعد لمباراته المقبلة أمام الصين ويخطط للفوز حتى يتمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم.ورغم أهمية فوز الأخضر في تلك المباراة، التي تقام اليوم الخميس، إلا أن هناك فرصة أخرى للوصول إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم، وهي مرتبطة بمباراة اليابان وأستراليا.فإذا تمكن المنتخب الياباني من الفوز على أستراليا سيضمن منتخب السعودية التأهل لكأس العالم أيا كانت نتيجة مباراته مع الصين.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/بينها-الفوز-على-الصين-فرص-السعودية-للوصول-إلى-كأس-العالم-1060350730.html

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رياضة, أخبار السعودية اليوم, بطولة كأس العالم 2022