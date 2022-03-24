عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/جيش-ميانمار-ينفي-الإبادة-الجماعية-في-بورما-للروهينغا-1060386028.html
جيش ميانمار ينفي الإبادة الجماعية في بورما للروهينغا
جيش ميانمار ينفي الإبادة الجماعية في بورما للروهينغا
نفى جيش ميانمار، اليوم الخميس، ارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، في بورما. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:31+0000
2022-03-24T11:31+0000
أخبار ميانمار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048472860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abf7bf312dacfd9e5f38d3288621a92a.jpg
وقال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم، إن جيش ميانمار لم يرتكب إبادة جماعية ضد المسلمين من أقلية الروهينغا خلال العمليات التي نفذها في عام 2017 في ولاية راخين.جاء ذلك خلال تصريحات زاو مين تون، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن إعلان الولايات المتحدة أنها توصلت رسميا إلى أن إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت عبر "هجمات واسعة النطاق وممنهجة".وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري، قائلا: "لكن أفرادا من الجيش ربما ارتكبوا جرائم على المستوى الفردي".وصنف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسميا، الاثنين الماضي، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية".وأوضح بلينكن: "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليا أو جزئيا".وفر مئات آلاف السكان من الروهينغا منذ حملة القمع العسكري التي بدأت عام 2017، وقتل أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الأول من المذابح.ورُفعت قضية بخصوص ميانمار في محكمة العدل الدولية عام 2019.وكانت حكومة مدنية تدير البلاد حين أطلق الجيش حملته، لكن الجيش استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021.يذكر أن أقلية الروهينغا البالغ عدد أفرادها المليون قبل تعرضها للهجمات، هي واحدة من الأقليات التي تعيش في إقليم راخين.وترفض حكومة ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين، منحهم الجنسية، واستثنتهم من الإحصاء السكاني الذي أجري عام 2014، رافضة اعتبارهم أقلية قومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/أمريكا-تعلن-رسميا-اعتبار-حملة-القمع-العسكري-في-بورما-للروهينغا-إبادة-جماعية-1060275490.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048472860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4af7766db8bbcefdf6e8ad23e574999.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ميانمار, أخبار العالم الآن

جيش ميانمار ينفي الإبادة الجماعية في بورما للروهينغا

11:31 GMT 24.03.2022
© AP Photoراهب بوذي يستخدم المنظار بينما يجلس مع رجال آخرين خلف حاجز طريق في ماندالاي، مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار، 22 مارس 2021
راهب بوذي يستخدم المنظار بينما يجلس مع رجال آخرين خلف حاجز طريق في ماندالاي، مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار، 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo
تابعنا عبرGoogle news
نفى جيش ميانمار، اليوم الخميس، ارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، في بورما.
وقال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم، إن جيش ميانمار لم يرتكب إبادة جماعية ضد المسلمين من أقلية الروهينغا خلال العمليات التي نفذها في عام 2017 في ولاية راخين.
الروهينغا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
أمريكا تعلن رسميا اعتبار حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا "إبادة جماعية"
21 مارس, 16:33 GMT
جاء ذلك خلال تصريحات زاو مين تون، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن إعلان الولايات المتحدة أنها توصلت رسميا إلى أن إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت عبر "هجمات واسعة النطاق وممنهجة".
وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري، قائلا: "لكن أفرادا من الجيش ربما ارتكبوا جرائم على المستوى الفردي".
وصنف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسميا، الاثنين الماضي، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية".
وأوضح بلينكن: "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليا أو جزئيا".
وفر مئات آلاف السكان من الروهينغا منذ حملة القمع العسكري التي بدأت عام 2017، وقتل أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الأول من المذابح.
ورُفعت قضية بخصوص ميانمار في محكمة العدل الدولية عام 2019.
وكانت حكومة مدنية تدير البلاد حين أطلق الجيش حملته، لكن الجيش استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021.
يذكر أن أقلية الروهينغا البالغ عدد أفرادها المليون قبل تعرضها للهجمات، هي واحدة من الأقليات التي تعيش في إقليم راخين.
وترفض حكومة ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين، منحهم الجنسية، واستثنتهم من الإحصاء السكاني الذي أجري عام 2014، رافضة اعتبارهم أقلية قومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала