https://arabic.sputniknews.com/20220324/حزب-الدستوري-الحر-يرسل-محضرا-للرئيس-التونسي-في-قصر-قرطاج-1060396022.html
حزب الدستوري الحر يرسل محضرا للرئيس التونسي في قصر قرطاج
حزب الدستوري الحر يرسل محضرا للرئيس التونسي في قصر قرطاج
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، أنه أرسل محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:42+0000
2022-03-24T13:42+0000
2022-03-24T13:42+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وقالت إذاعة "إكسبريس إف إم" أن المحضر تضمن تنبيه الرئيس التونسي بضرورة "الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة".ودعا محضر التنبيه رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد إلى ضرورة "التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية"، حسبما جاء بنص المحضر.وحث حزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية على "ضرورة العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية والتي لا حق لها أن محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب"، على حد وصف الحزب الدستوري.وتضمن المحضر كذلك عدة طلبات، من بينها:وأختتم الحزب المحضر بالتأكيد على أنه سيقوم بتتبع الحاكم الذي وصفه بـ "المغتصب للسلطة" أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها، كما استنكر الحزب ما أسماها "الأساليب الملتوية التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة في تسلم المحضر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
حزب الدستوري الحر يرسل محضرا للرئيس التونسي في قصر قرطاج
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أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، أنه أرسل محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج.
وقالت إذاعة "إكسبريس إف إم"
أن المحضر تضمن تنبيه الرئيس التونسي بضرورة "الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة".
ودعا محضر التنبيه رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد إلى ضرورة "التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية"، حسبما جاء بنص المحضر.
وحث حزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية على "ضرورة العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية والتي لا حق لها أن محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب"، على حد وصف الحزب الدستوري.
وتضمن المحضر كذلك عدة طلبات، من بينها:
الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
قطع دابر التمويل الأجنبي لما وصفه بـ"الأخطبوط الجمعياتي والسياسي".
غلق ما أسماها "أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي".
ردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
توفير الموارد المالية الضرورية وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة.
التحذير من تبعات مواصلة التشبث بالمنهج الذي اعتبره “مخالفا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية".
وأختتم الحزب المحضر بالتأكيد على أنه سيقوم بتتبع الحاكم الذي وصفه بـ "المغتصب للسلطة" أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها، كما استنكر الحزب ما أسماها "الأساليب الملتوية التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة في تسلم المحضر".