https://arabic.sputniknews.com/20220324/حزب-الله-سلاح-المقاومة-موجه-نحو-العدو-الإسرائيلي-فقط-1060372794.html

"حزب الله": سلاح المقاومة موجه نحو العدو الإسرائيلي فقط

"حزب الله": سلاح المقاومة موجه نحو العدو الإسرائيلي فقط

أكد "حزب الله" اللبناني، أن "سلاح المقاومة موجه نحو العدو الإسرائيلي"، نافيا علاقة سلاح الحزب بالداخل اللبناني. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

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2022-03-24T06:53+0000

2022-03-24T06:53+0000

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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إن "حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس وقد عايش ذلك مع نواب ووزارء الحزب الذين هم من أنصع وأنظف من عمل بالدولة وخدم الناس"، وذلك حسب قناة المنار اللبنانية.واعتبر أن "الذي يحدد من يريد في لبنان هو الشعب من خلال صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن"سلاح المقاومة موجه نحو العدو الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل لا من قريب ولا من بعيد. ورؤيتنا ترى أن الغاية لا تبرر الوسيلة وإذا كانت الغاية شريفة يجب أن تكون الوسيلة كذلك".وأوضح أن "كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها"، مؤكدا أن "مرشح حزب الله هو ابن المنطقة ومن نسيجها ويتعايش مع أهلها".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، اتهم الثلاثاء الماضي، إسرائيل بـ"احتلال أراضٍ في كل من لبنان وسوريا"، مؤكدا أنه "عند تحرير تلك المناطق يمكن حينها الانطلاق في مفاوضات سلام مع إسرائيل".وقال عون، في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: إن "لبنان ليس دولة تحب الحروب، هناك أجزاء من أراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل إلى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع إسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الأرض والمياه".وأكد أن "حزب الله ليس له أي تأثير على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل"، مشددا على أن "الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا".

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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم