https://arabic.sputniknews.com/20220324/حفل-الأوسكار-2022-يشهد-تغييرات-لأول-مرة-من-أجل-استعادة-المشاهدات-القياسية-1060429452.html
حفل الأوسكار 2022 يشهد تغييرات لأول مرة من أجل استعادة المشاهدات القياسية
حفل الأوسكار 2022 يشهد تغييرات لأول مرة من أجل استعادة المشاهدات القياسية
كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في أمريكا عن جزء من خطة لتغيير ملامح حفل جوائز الأوسكار الـ94، المذاع يوم الأحد المقبل، وذلك بغرض تعويض المشاهدات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T21:23+0000
2022-03-24T21:23+0000
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مجتمع
منوعات
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وسيشهد أوسكار 2022 لأول مرة اشتراك 3 فنانات كوميديات في مهام استضافة الحفل، بينما سيشارك المعجبين في اختيار جائزتين، كما سيتم تسجيل بعض خطابات قبول الجوائر قبل البث المباشر للحفل، وفقا لوكالة "رويترز". وسيقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار للعام الحالي الممثلات الكوميديات، إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس، بعد أن ظل الحفل دون مقدم له منذ عام 2019. كما ستحتفل النسخة الـ94 من حفل جوائز الأوسكار بأفلام تدور حول موضوع "يا عشاق السينما اتحدوا"، وسيكون بعض مقدمي الحفل من خارج صناعة السينما، ومن بينهم المتزلج توني هوك، ومغني الراب، شون كومبس، في إشارة إلى أن الحفل ليس فقط لعشاق السينما.وسيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس/ آذار الجاري، على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/منظمو-الأوسكار-يرفضون-ظهور-زيلينسكي-في-حفل-جوائزه-الأسبوع-المقبل-1060272092.html
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مجتمع, منوعات
حفل الأوسكار 2022 يشهد تغييرات لأول مرة من أجل استعادة المشاهدات القياسية
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كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في أمريكا عن جزء من خطة لتغيير ملامح حفل جوائز الأوسكار الـ94، المذاع يوم الأحد المقبل، وذلك بغرض تعويض المشاهدات المنخفضة لحفل العام الماضي.
وسيشهد أوسكار 2022 لأول مرة اشتراك 3 فنانات كوميديات في مهام استضافة الحفل، بينما سيشارك المعجبين في اختيار جائزتين، كما سيتم تسجيل بعض خطابات قبول الجوائر قبل البث المباشر للحفل، وفقا لوكالة "رويترز".
وسيقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار للعام الحالي الممثلات الكوميديات، إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس، بعد أن ظل الحفل دون مقدم له منذ عام 2019.
كما ستحتفل النسخة الـ94 من حفل جوائز الأوسكار بأفلام تدور حول موضوع "يا عشاق السينما اتحدوا"، وسيكون بعض مقدمي الحفل من خارج صناعة السينما، ومن بينهم المتزلج توني هوك، ومغني الراب، شون كومبس، في إشارة إلى أن الحفل ليس فقط لعشاق السينما.
وسيُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس/ آذار الجاري، على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.