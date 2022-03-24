https://arabic.sputniknews.com/20220324/خبيرة-توضح-كيفية-التخلص-من-الاكتئاب-1060415641.html
خبيرة توضح كيفية التخلص من الاكتئاب
خبيرة توضح كيفية التخلص من الاكتئاب
عادة ما يكون الاكتئاب مصحوبًا بمزاج اكتئابي مستمر، وتفكير سلبي، وبطء في الحركة، إنه الاضطراب العقلي الأكثر شيوعًا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:25+0000
2022-03-24T15:25+0000
2022-03-24T15:25+0000
مجتمع
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أيضًا أثناء الاكتئاب، هناك انخفاض في احترام الذات وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة والحياة والأحداث المحيطة.وقالت الخبيرة النفسية قالت ليليا زايتسيفا: خلال هذا الاضطراب، تبدو الحياة بلا معنى، وتظهر أفكار الانتحار. يعزل الشخص نفسه عن الآخرين، من الصعب عليه التخطيط لأي شيء والتعلم واتخاذ القرارات.وأضافت: غالبًا ما تكون المتطلبات الأساسية لحالات الاكتئاب هي الأمراض الجسدية، والاضطرابات في عمل الجهاز الهضميمن أجل تجنب الاكتئاب، ينصح علماء النفس، أولاً وقبل كل شيء، ألا تحرم نفسك من الراحة والنوم. يجب أن ينام الشخص البالغ 9 ساعات على الأقل في اليوم، والأطفال - من 9 إلى 12 ساعة.يوصي علماء النفس أيضًا بالتنقل أكثر فأكثر باستخدام وسائل النقل الشخصية - مع إعطاء الأفضلية للمشي، وأيضا قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء كثيرًا، و ممارسة الهوايات والقراءة وتطوير الذات، كل هذا يساعد على تنمية المشاعر الإيجابية.وفي الختام، إذا شعرت أن لديك مشكلة صحية، يجب عليك الاتصال بأخصائي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبيرة توضح كيفية التخلص من الاكتئاب
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عادة ما يكون الاكتئاب مصحوبًا بمزاج اكتئابي مستمر، وتفكير سلبي، وبطء في الحركة، إنه الاضطراب العقلي الأكثر شيوعًا.
أيضًا أثناء الاكتئاب، هناك انخفاض في احترام الذات وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة والحياة والأحداث المحيطة.
وقالت الخبيرة
النفسية قالت ليليا زايتسيفا: خلال هذا الاضطراب، تبدو الحياة بلا معنى، وتظهر أفكار الانتحار. يعزل الشخص نفسه عن الآخرين، من الصعب عليه التخطيط لأي شيء والتعلم واتخاذ القرارات.
وأضافت: غالبًا ما تكون المتطلبات الأساسية لحالات الاكتئاب هي الأمراض الجسدية، والاضطرابات في عمل الجهاز الهضمي
من أجل تجنب الاكتئاب، ينصح علماء النفس، أولاً وقبل كل شيء، ألا تحرم نفسك من الراحة والنوم. يجب أن ينام الشخص البالغ 9 ساعات على الأقل في اليوم، والأطفال - من 9 إلى 12 ساعة.
يوصي علماء النفس أيضًا بالتنقل أكثر فأكثر باستخدام وسائل النقل الشخصية - مع إعطاء الأفضلية للمشي، وأيضا قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء كثيرًا، و ممارسة الهوايات والقراءة وتطوير الذات، كل هذا يساعد على تنمية المشاعر الإيجابية.
وفي الختام، إذا شعرت أن لديك مشكلة صحية، يجب عليك الاتصال بأخصائي.