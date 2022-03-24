https://arabic.sputniknews.com/20220324/خبير-أردني-قرار-بوتين-حول-الروبل-سيخفض-تداول-الدولار-في-التعاملات-التجارية-1060424198.html

خبير أردني: قرار بوتين حول الروبل سيخفض تداول الدولار في التعاملات التجارية

خبير أردني: قرار بوتين حول الروبل سيخفض تداول الدولار في التعاملات التجارية

رأى الخبير الأردني في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، أن خطوة الرئيس بوتين في بيع الغاز والنفط الروسي للدول غير الصديقة بالروبل، ستخفض نسبة تداول الدولار في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T18:48+0000

2022-03-24T18:48+0000

2022-03-24T18:48+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم العربي

اقتصاد

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg

عمان – سبوتنيك. وقال زوانة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تعليقاً على خطوة الرئيس بوتين في بيع الغاز والنفط الروسي للدول غير الصديقة بالروبل، إن "هذه الخطوة هي عبارة عن رد على العقوبات"، موضحاً أن البنك المركزي لأي دولة ترغب بشراء النفط أو الغاز الروسي، سيخاطب المصرف المركزي الروسي ويطلب منه مبالغ بالروبل حسب حاجته، ويتم الاتفاق على الدفع، ويتم الاتفاق على صفقة الغاز".ويعتبر زوانة أن بيت القصيد في هذه المسألة كلها هو أن هذا "سيؤدي إلى تجاوز الدولار كعملة تداول دولية، وكعملة لتسوية المدفوعات التجارية العالمية"، موضحاً أن "الدولار منذ عشرين عاماً كان يشكل أكثر من 85 بالمئة من تسوية التجارة الدولية، طبعا منذ عشرين سنة لا ننسى أنه بدأت أيضاً [التسوية] باليورو، الآن دور الدولار في التسوية في المعاملات التجارية الدولية لا يتجاوز 60 بالمئة" ، ووفقاً لزوانة فإنه "الآن مع القرار الروسي، سوف تنخفض نسبة تداول الدولار في التعاملات التجارة أكثر فأكثر فأكثر".ويشير زوانة إلى أن "العقوبات(الاقتصادية) أثرها على روسيا، سيء، وبالتالي هذه عبارة عن حرب اقتصادية سلاحها المال والاقتصاد والتجارة، وهذا لا يحدث في ليلة واحدة، هذا يتطلب وقتاً، خاصة أن هذا لا ينفصل عن ما يجري على أرض المعركة".وحول ما إذا كان يعتبر أن هذه خطوة باتجاه النظام العالمي الجديد، يجيب زوانة "بالضبط، خاصة إذا علمنا أن هنالك عملة أخرى تهدف إلى نفس الهدف وهي اليوان الصيني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، الإعلان عن تزويد كييف بأسلحة هجومية بمليارات الدولارات لمواجهة ما تصفه بـ "الغزو الروسي".وبالتوازي مع ذلك، تفرض هذه الدول ودول حليفة لها، قيودا عنيفة على القطاعين المالي والاقتصادي الروسي، في محاولة لثني موسكو عن تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، أمس الأربعاء، أن عدداً من الدول الغربية اتخذ قرارات غير قانونية، خلال الأسابيع الماضية، بتجميد الأصول الروسية؛ وبهذا يشطب الغرب الجماعي الثقة في عملاته.وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل ، في أسرع وقت ممكن.وأكد بوتين أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في تعاملات توريد الغاز.وأعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن العقوبات الغربية جمدت حوالي 300 مليار دولار، من أصل 640 مليار دولار؛ كانت تمتلكها روسيا من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الصينية-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الأميركية-تنطوي-على-مخاطر-لا-يمكن-تجاهلها-1060414431.html

https://arabic.sputniknews.com/20220324/خبير-قرار-استخدام-الروبل-في-تعاملات-بيع-الغاز-يقوي-العملة-الروسية--1060392627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اقتصاد, روسيا