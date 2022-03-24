https://arabic.sputniknews.com/20220324/خبير-اقتصادي-الجزائر-ستنضم-لنظام-الدفع-الروسي-ميروالحد-من-هيمنة-سويفت-بات-ضرورة-ملحة--1060424588.html

خبير اقتصادي: الجزائر ستنضم لنظام الدفع الروسي "مير"...والحد من هيمنة "سويفت" بات ضرورة ملحة

خبير اقتصادي: الجزائر ستنضم لنظام الدفع الروسي "مير"...والحد من هيمنة "سويفت" بات ضرورة ملحة

قال الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد سواهلية، إن إمكانية انضمام الجزائر للأنظمة المصرفية الجديدة وفي مقدمتها نظام "مير" الروسي وارد بدرجة كبيرة خلال الفترة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T18:45+0000

2022-03-24T18:45+0000

2022-03-24T18:45+0000

روسيا

الجزائر

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يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن إيران تناقش مع الجانب الروسي إمكانية الاعتراف بنظام الدفع المصرفي الروسي "مير".وأضاف جلالي للصحفيين "هذه المسألة (الاعتراف الكامل بنظام المدفوعات مير من قبل إيران) مدرجة أيضا على جدول الأعمال الذي نناقشه مع زملائنا الروس".وأشار جلالي إلى أن "روسيا وإيران تعملان على توحيد أنظمة الدفع المالية التي تتجاوز نظام سويفت الدولي لتحويل المدفوعات بين البنوك.وتابع جلالي "نبذل جهودا في هذا الاتجاه (لربط البنوك الإيرانية ببرنامج ("إس بي إف إس" الروسي) من أجل إقامة تعاون جيد في المستقبل".وتعقيبا على الأمر شدد الخبير الجزائري سواهلية، على أن الجزائر ستنضم للأنظمة الجديدة، خاصة أن نجاعة ونجاح "المعسكر الشرقي" يهدف للعمل الاقتصادي في المقام الأول، على عكس الأنظمة الغربية "معسكر واشنطن" التي تسعى للتجسس والرقابة على الأوضاع الاقتصادية للبلدان ومحاولات القضاء على أي محاولات لتطورها.وأوضح أن التحركات الحالية هي محاولات للحد من هيمنة الأنظمة التي تتحكم فيها واشنطن، والتي حطمت العديد من الاقتصاديات العالمية، لافتا إلى أن الأنظمة الجديدة تنافس نظام "سويفت" وتسعى للقضاء على تفرده وهيمنته.وأكد أن اعتماد أنظمة دفع جديدة أصبحت ممكنة، وبإمكان المصارف أن تتعامل بحرية تامة متجاوزة النظام الأحادي، مما يترتب عليه الكثير من الإيجابيات التي يمكن أن تصل للاستغناء عن نظام "سويفت"، الذي لا يحقق سوى "الطغيان الأمريكي" على حد قوله.وأشار إلى أن تنفيذ الخطوة يعقبها العديد من الخطوات الاقتصادية التي تحد من الهيمنة المصرفية الأمريكية على دول العالم، حيث أن واشنطن تستغل الأنظمة الاقتصادية والمصرفية لفرض هيمنتها الأمنية والسياسية، على حد تعبيره.وأعلن نظام الدفع المصرفي الروسي "مير" ، مطلع الشهر الجاري، عن إجراء أول تعامل بالبطاقة المصرفية الروسية " مير"، في الإمارات العربية المتحدة.

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