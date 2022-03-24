https://arabic.sputniknews.com/20220324/خبير-عسكري-روسيا-تدرس-خطواتها-جيدا-في-أوكرانيا-1060393335.html

خبير عسكري: روسيا تدرس خطواتها جيدا في أوكرانيا

خبير عسكري: روسيا تدرس خطواتها جيدا في أوكرانيا

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شارل أبي نادر، أن مشروع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شرقي أوروبا ليس جديدا خاصة وأن الحلف يحاول إدخال مجموعات جديدة في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:17+0000

2022-03-24T13:17+0000

2022-03-24T13:17+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن "تطلع حلف شمال الأطلسي لرفع عدد المقاتلين مرتبط بصورة كاملة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كما يرتبط بتجهيزات الناتو التي كانت دائما شبه طبيعية".وأوضح أبى نادر أن "الأسلحة التي تدخل إلى أوكرانيا قد تكون برعاية قواعد الناتو، وتبقى النقطة الفاصلة هي أن روسيا لا تنفذ عمليات خارج أوكرانيا في دول الناتو، ومن جهة أخرى فإن الولايات المتحدة ودول الناتو تؤكد أنها لن تشتبك مع الوحدات الروسية في أوكرانيا".وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن الروس يدرسون خطواتهم جيدا، لأن الاستهداف خارج حدود أوكرانيا قد يؤدي لمواجهة لا يريدونها، بينما تكمن الخطورة في الطرف الآخر، الذي يشتمل على عشرات الدول وعلى مجموعات مسلحة غير منضبطة".وأكد أن "سياسة الناتو ومناوراتها تقوم على استنزاف روسيا في أوكرانيا وتعقيد المشهد عسكريا وسياسيا، لأنه في حال استطاعت موسكو عن طريق الضغط العسكري الوصول إلى حل سياسي مع الجانب الأوكراني، فإن هذا يعتبر خسارة للغرب لذلك فإنهم يدفعون نحو مزيد من التعقيد في المشهد".وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ إن الأعضاء سيوافقون على إرسال معدات لأوكرانيا، مشيرا أن أربع مجموعات قتالية جديدة، تتضمن 1500 جندي يتم تشكيلها في المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، موضحا أن القوات ستبقى مكانها طالما كان ذلك ضروريا، مطالبا دول الناتو بالتعامل مع الواقع الجديد في شرقي أوروبا بالصورة التي تهم أمنها.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-قائد-قوات-المنطقة-الشرقية-في-الجيش-الروسي-يتفقد-القوات-قرب-كييف-1060388522.html

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية