https://arabic.sputniknews.com/20220324/خبير-قرار-استخدام-الروبل-في-تعاملات-بيع-الغاز-يقوي-العملة-الروسية--1060392627.html
خبير: قرار استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز يقوي العملة الروسية
خبير: قرار استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز يقوي العملة الروسية
قال مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفى البزركان، إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز الروسي يقوي الروبل الذي عانى من تراجعات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:03+0000
2022-03-24T13:03+0000
2022-03-24T13:03+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكر في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه سيكون "هناك شروط لحصول دول الاتحاد الأوروبي التي تحتاج للنفط الروسي، على الروبل، مشيرا إلى أنه ليس هناك بديل لدول الاتحاد الأوروبي ويجب عليهم الحصول على الروبل".ولفت إلى أن "العقوبات على روسيا، والتي لم يشهدها التاريخ من قبل والتي فرضت بشكل سريع جدا، قد تأخذ وقتا، فقد أصبح هناك استراتيجية لدى الاتحاد الأوروبي فرضت من جانب الولايات المتحدة لعدم الاعتماد على النفط والغاز الروسي".وقرر الرئيس فلاديمير بوتين استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية. وأصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالعملة المحلية في غضون أسبوع.وأوضح بوتين أنه لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز.وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، رغم اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
خبير: قرار استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز يقوي العملة الروسية
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قال مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفى البزركان، إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز الروسي يقوي الروبل الذي عانى من تراجعات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الخطوة "تؤسس لنظام جديد بالنسبة لتسعير النفط والغاز".
وذكر في حديثه لراديو "سبوتنيك
"، أنه سيكون "هناك شروط لحصول دول الاتحاد الأوروبي التي تحتاج للنفط الروسي، على الروبل، مشيرا إلى أنه ليس هناك بديل لدول الاتحاد الأوروبي ويجب عليهم الحصول على الروبل".
وأوضح أن "الدول الأوروبية ستبحث عن وسطاء أو شركات أو مؤسسات أو مصارف لتوفير الروبل".
ولفت إلى أن "العقوبات على روسيا، والتي لم يشهدها التاريخ من قبل والتي فرضت بشكل سريع جدا، قد تأخذ وقتا، فقد أصبح هناك استراتيجية لدى الاتحاد الأوروبي فرضت من جانب الولايات المتحدة لعدم الاعتماد على النفط والغاز الروسي".
وقرر الرئيس فلاديمير بوتين استخدام الروبل في تعاملات بيع الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية. وأصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالعملة المحلية في غضون أسبوع.
وأوضح بوتين أنه لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز.
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، رغم اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا.