https://arabic.sputniknews.com/20220324/دمشق-نحن-بحاجة-لدعم-الموقف-الروسي-لأنه-يشكل-صمام-أمان-لكل-دول-العالم-1060382898.html
دمشق: نحن بحاجة لدعم الموقف الروسي لأنه يشكل صمام أمان لكل دول العالم
دمشق: نحن بحاجة لدعم الموقف الروسي لأنه يشكل صمام أمان لكل دول العالم
قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، اليوم الخميس، إن "سياسة روسيا والصين قائمة على رفض الأحادية القطبية ونحن بحاجة لدعم الموقف الروسي لأنه يشكل صمام... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:23+0000
2022-03-24T10:23+0000
2022-03-24T10:23+0000
العالم العربي
روسيا
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وأضاف الجعفري: "هناك ضخ هائل من المعلومات لكن يعوزنا الكثير من التثقيف السياسي فالغرب يكذب علينا ونحن نعيش كذبة سياسة غربية وهناك مشكلة تثقيف سياسي لما يجري في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وتابع: "العالم متوحش والسياسة طفل يتيم في هذا العالم ونحن بحاجة لدعم الموقف الروسي، سوريا هي خير من فهم المخاطر الجغرافية السياسية من ضمن دول قلة ودور سوريا مفصلي تاريخي".وحول الموقف الروسي قال الجعفري: "روسيا تؤكد أن المشكلة الأساسية هي توسع حلف الناتو وبدلاً من أن نشهد حل الحلف شهدنا توسعه شرقا .. وروسيا مستهدفة ويجب وضع حد للسياسية الغربية".وختم الجعفري: "الاتحاد الأوروبي ليس أوروبياً وإنما تابع لحلف الناتو.. وروسيا اكتشفت اليوم حلفاء حقيقيين يقفون معها.. نحن اليوم في خندق واحد وشركاء لروسيا في هذه المواجهة مع الغرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/سوريا-تدين-حملات-التصعيد-الهيستيرية-التي-تقوم-بها-أمريكا-والغرب-ضد-روسيا-1059241695.html
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العالم العربي, روسيا
دمشق: نحن بحاجة لدعم الموقف الروسي لأنه يشكل صمام أمان لكل دول العالم
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قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، اليوم الخميس، إن "سياسة روسيا والصين قائمة على رفض الأحادية القطبية ونحن بحاجة لدعم الموقف الروسي لأنه يشكل صمام أمان لكل دول العالم".
وأضاف الجعفري: "هناك ضخ هائل من المعلومات لكن يعوزنا الكثير من التثقيف السياسي فالغرب يكذب علينا ونحن نعيش كذبة سياسة غربية وهناك مشكلة تثقيف سياسي لما يجري في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وتابع: "العالم متوحش والسياسة طفل يتيم في هذا العالم ونحن بحاجة لدعم الموقف الروسي، سوريا هي خير من فهم المخاطر الجغرافية السياسية من ضمن دول قلة ودور سوريا مفصلي تاريخي".
وحول الموقف الروسي قال الجعفري: "روسيا تؤكد أن المشكلة الأساسية هي توسع حلف الناتو وبدلاً من أن نشهد حل الحلف شهدنا توسعه شرقا .. وروسيا مستهدفة ويجب وضع حد للسياسية الغربية".
وختم الجعفري: "الاتحاد الأوروبي ليس أوروبياً وإنما تابع لحلف الناتو.. وروسيا اكتشفت اليوم حلفاء حقيقيين يقفون معها.. نحن اليوم في خندق واحد وشركاء لروسيا في هذه المواجهة مع الغرب".