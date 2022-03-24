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ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صور
ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صور
قال السيناتور الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يحاول إظهار الوضع في أوكرانيا على أنها الحرب الأولى في أوروبا بعد الحرب... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:59+0000
2022-03-24T13:59+0000
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وكتب السيناتور على قناته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم هي الذكرى السنوية لبدء قصف الناتو ليوغوسلافيا في عام 1999 والانعطاف التاريخي لطائرة وزير الخارجية الروسي، يفغيني بريماكوف، فوق المحيط الأطلسي".وتابع كوساتشوف قائلا: "الأولى كانت بلغراد وكوسوفو وبعد ذلك لم يتردد الناتو في استخدام القوة العسكرية خارج حدود الحلف مرات عديدة".لكامل التفاصيل - مسؤول روسي: الحرب الأولى في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أشعلها الناتو بقصف يوغوسلافيا
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фото, صور, وسائط متعددة, الناتو

ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صور

13:59 GMT 24.03.2022
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قال السيناتور الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يحاول إظهار الوضع في أوكرانيا على أنها الحرب الأولى في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الضربة الأولى كانت بقصف يوغوسلافيا من قبلهم عام 1999.
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevicخبراء في الجيش اليوغوسلافي يفحصون حطام طائرة F-117 "ستيلث" التي تم إسقاطها في قرية بوديانوفتسي، على بعد 45 كيلومترًا (30 ميلاً) شمال غرب بلغراد، 28 مارس 1999. وأنقذ فريق الإنقاذ الطيار في حالة جيدة؛ وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون سبب تحطم الطائرة.
خبراء في الجيش اليوغوسلافي يفحصون حطام طائرة F-117 ستيلث التي تم إسقاطها في قرية بوديانوفتسي، على بعد 45 كيلومترًا (30 ميلاً) شمال غرب بلغراد، 28 مارس 1999. وأنقذ فريق الإنقاذ الطيار في حالة جيدة؛ وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون سبب تحطم الطائرة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
خبراء في الجيش اليوغوسلافي يفحصون حطام طائرة F-117 "ستيلث" التي تم إسقاطها في قرية بوديانوفتسي، على بعد 45 كيلومترًا (30 ميلاً) شمال غرب بلغراد، 28 مارس 1999. وأنقذ فريق الإنقاذ الطيار في حالة جيدة؛ وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون سبب تحطم الطائرة.
© AP Photo / Nikola Fificراكب دراجة يلقي نظرة على الجسر المدمر في فارفارين، بالقرب من كروسيفاتش وسط صربيا، والذي سقط خلال الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا، 1 أغسطس/ آب 1999. قضت محكمة فيدرالية ألمانية يوم الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الأول 2006 بأن ضحايا الغارة الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على بلدة فارفارين الصربية خلال حرب كوسوفو عام 1999 لا يمكنهم المطالبة بتعويضات من الحكومة الألمانية. طلبت مجموعة من 35 من المطالبين تعويضات لا تقل عن 530 ألف يورو (676 ألف دولار أمريكي) عن الهجوم على جسر في فارفارين في 30 مايو/ أيار 1999، والذي قتل فيه 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون.
راكب دراجة يلقي نظرة على الجسر المدمر في فارفارين، بالقرب من كروسيفاتش وسط صربيا، والذي سقط خلال الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا، 1 أغسطس/ آب 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Nikola Fific
راكب دراجة يلقي نظرة على الجسر المدمر في فارفارين، بالقرب من كروسيفاتش وسط صربيا، والذي سقط خلال الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا، 1 أغسطس/ آب 1999. قضت محكمة فيدرالية ألمانية يوم الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الأول 2006 بأن ضحايا الغارة الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على بلدة فارفارين الصربية خلال حرب كوسوفو عام 1999 لا يمكنهم المطالبة بتعويضات من الحكومة الألمانية. طلبت مجموعة من 35 من المطالبين تعويضات لا تقل عن 530 ألف يورو (676 ألف دولار أمريكي) عن الهجوم على جسر في فارفارين في 30 مايو/ أيار 1999، والذي قتل فيه 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون.
© AP Photo / Dimitri Messinisتضيء ألسنة اللهب من توهج عسكري يوغوسلافي سماء بلغراد بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس/ آذار 1999 ، رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
تضيء ألسنة اللهب من توهج عسكري يوغوسلافي سماء بلغراد بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس/ آذار 1999 ، رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dimitri Messinis
تضيء ألسنة اللهب من توهج عسكري يوغوسلافي سماء بلغراد بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس/ آذار 1999 ، رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
© AP Photo / Harry Page/MOD poolالمدرعات البريطانية مستعدة للتحرك، في منطقة تدريب بتروفاش في مقدونيا، 10 يونيو 1999. بعد 11 أسبوعا من القصف المدمر، علق الناتو الحملة الجوية للحلفاء عندما تحقق من أن القوافل اليوغوسلافية قد بدأت الانسحاب من كوسوفو كجزء من اتفاق سلام وقعه الجنرالات الصرب والغرب لإنهاء الصراع في البلقان، مما يمهد الطريق لقوات حفظ السلام التابعة للناتو لدخول كوسوفو.
المدرعات البريطانية مستعدة للتحرك، في منطقة تدريب بتروفاش في مقدونيا، 10 يونيو 1999. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Harry Page/MOD pool
المدرعات البريطانية مستعدة للتحرك، في منطقة تدريب بتروفاش في مقدونيا، 10 يونيو 1999. بعد 11 أسبوعا من القصف المدمر، علق الناتو الحملة الجوية للحلفاء عندما تحقق من أن القوافل اليوغوسلافية قد بدأت الانسحاب من كوسوفو كجزء من اتفاق سلام وقعه الجنرالات الصرب والغرب لإنهاء الصراع في البلقان، مما يمهد الطريق لقوات حفظ السلام التابعة للناتو لدخول كوسوفو.
© AP Photo / Frank Boxlerحوالي 1500 متظاهر يتظاهرون خلال مسيرة ضد قصف الناتو ليوغوسلافيا في وسط مدينة نورمبرغ، ألمانيا، 27 مارس 1999. وكان المتظاهرون، الذين رسموا الأعلام اليوغوسلافية على وجوههم ، يطالبون بوقف فوري للقصف.
حوالي 1500 متظاهر يتظاهرون خلال مسيرة ضد قصف الناتو ليوغوسلافيا في وسط مدينة نورمبرغ، ألمانيا، 27 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Frank Boxler
حوالي 1500 متظاهر يتظاهرون خلال مسيرة ضد قصف الناتو ليوغوسلافيا في وسط مدينة نورمبرغ، ألمانيا، 27 مارس 1999. وكان المتظاهرون، الذين رسموا الأعلام اليوغوسلافية على وجوههم ، يطالبون بوقف فوري للقصف.
© AP Photo / David Brauchliاللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999. تدفق آلاف الأشخاص من كوسوفو بعد انسحاب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. قبل أسبوع وما تلاه من تفجيرات الناتو. أبلغت سلطات الجبل الأسود عن وصول أكثر من 17000 لاجئ في الأيام الثلاثة الماضية.
اللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / David Brauchli
اللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999. تدفق آلاف الأشخاص من كوسوفو بعد انسحاب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. قبل أسبوع وما تلاه من تفجيرات الناتو. أبلغت سلطات الجبل الأسود عن وصول أكثر من 17000 لاجئ في الأيام الثلاثة الماضية.
© AP Photo / Srdjan Ilicعامل أمن يشير إلى احتراق صهاريج لتكرير النفط في بانشيفو، على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال بلغراد، 18 أبريل/ نيسان 1999. وقالت وسائل الإعلام الصربية إن القنابل استهدفت مصفاة نفط رئيسية في نوفي ساد، ثاني أكبر مدن يوغوسلافيا، و مصنع الأسمدة النيتروجينية ومستودع تخزين النفط في بانشيفو خارج بلغراد حيث واصل الناتو غاراته الجوية ضد يوغوسلافيا.
عامل أمن يشير إلى احتراق صهاريج لتكرير النفط في بانشيفو، على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال بلغراد، 18 أبريل/ نيسان 1999. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Srdjan Ilic
عامل أمن يشير إلى احتراق صهاريج لتكرير النفط في بانشيفو، على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال بلغراد، 18 أبريل/ نيسان 1999. وقالت وسائل الإعلام الصربية إن القنابل استهدفت مصفاة نفط رئيسية في نوفي ساد، ثاني أكبر مدن يوغوسلافيا، و مصنع الأسمدة النيتروجينية ومستودع تخزين النفط في بانشيفو خارج بلغراد حيث واصل الناتو غاراته الجوية ضد يوغوسلافيا.
© AFP 2022 / Renso Amariz إطلاق صاروخ كروز "توماهوك" من مقدمة السفينة البحرية الأمريكية "يو إس إس فلبين سي" على أهداف في جميع أنحاء يوغوسلافيا وكوسوفو، 24 مارس 1999. ويشارك بحر الفلبين، الذي يبحر في البحر الأدرياتيكي قبالة سواحل كرواتيا، في الناتو بقيادة عملية القوة المحددة.
إطلاق صاروخ كروز توماهوك من مقدمة السفينة البحرية الأمريكية يو إس إس فلبين سي على أهداف في جميع أنحاء يوغوسلافيا وكوسوفو، 24 مارس 1999. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Renso Amariz
إطلاق صاروخ كروز "توماهوك" من مقدمة السفينة البحرية الأمريكية "يو إس إس فلبين سي" على أهداف في جميع أنحاء يوغوسلافيا وكوسوفو، 24 مارس 1999. ويشارك بحر الفلبين، الذي يبحر في البحر الأدرياتيكي قبالة سواحل كرواتيا، في الناتو بقيادة عملية القوة المحددة.
© AP Photo / Alastair Grantقاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999. أقلعت أربع قاذفات B52 إلى وجهة غير معروفة. تم استخدام B52 المتمركزة في فيرفورد في حملة قصف الناتو ضد يوغوسلافيا. مع تدفق الألبان من كوسوفو، كان الناتو يسابق الزمن لسحق الوحدات العسكرية الصربية وتخفيف ما قال المسؤولون إنه أصبح سريعًا أسوأ كارثة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alastair Grant
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999. أقلعت أربع قاذفات B52 إلى وجهة غير معروفة. تم استخدام B52 المتمركزة في فيرفورد في حملة قصف الناتو ضد يوغوسلافيا. مع تدفق الألبان من كوسوفو، كان الناتو يسابق الزمن لسحق الوحدات العسكرية الصربية وتخفيف ما قال المسؤولون إنه أصبح سريعًا أسوأ كارثة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
© AP Photo / JRTمنظر جوي للقنبلة التي دمرت أنقاض مجمع مصنع في بلدة كاكاك الصربية في هذه الصورة التي نقلها التلفزيون الصربي، يوم 30 مارس 1999. وأفاد التلفزيون الصربي أن المصنع أصيب بأربعة صواريخ خلال غارات جوية لحلف شمال الأطلسي على ليلة ذلك اليوم. كما أصيب المصنع بغارات جوية في يوم سبقه.
منظر جوي للقنبلة التي دمرت أنقاض مجمع مصنع في بلدة كاكاك الصربية في هذه الصورة التي نقلها التلفزيون الصربي، يوم 30 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / JRT
منظر جوي للقنبلة التي دمرت أنقاض مجمع مصنع في بلدة كاكاك الصربية في هذه الصورة التي نقلها التلفزيون الصربي، يوم 30 مارس 1999. وأفاد التلفزيون الصربي أن المصنع أصيب بأربعة صواريخ خلال غارات جوية لحلف شمال الأطلسي على ليلة ذلك اليوم. كما أصيب المصنع بغارات جوية في يوم سبقه.
© AP Photo / STRمصنع طائرات عسكرية مدمر في بانشيفو، شمال بلغراد، 25 مارس 1999. ضربت طائرات الناتو الحربية والصواريخ يوغوسلافيا، حيث قصفت ثكنات الجيش ومحطات الطاقة وبطاريات الدفاع الجوي في محاولة لإجبار رئيس البلاد على وقف هجومه ضد ألبان كوسوفو.
مصنع طائرات عسكرية مدمر في بانشيفو، شمال بلغراد، 25 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / STR
مصنع طائرات عسكرية مدمر في بانشيفو، شمال بلغراد، 25 مارس 1999. ضربت طائرات الناتو الحربية والصواريخ يوغوسلافيا، حيث قصفت ثكنات الجيش ومحطات الطاقة وبطاريات الدفاع الجوي في محاولة لإجبار رئيس البلاد على وقف هجومه ضد ألبان كوسوفو.
© AP Photo / Andrei Isakovic السائقون يستريحون بجوار سياراتهم المتوقفة في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود في بلغراد يوم 24 مارس 1999. مع استعداد الناتو لشن غارات جوية عقابية بعد رفض بلغراد لاتفاق سلام برعاية دولية لكوسوفو، تم تحويل البنزين والبنزين إلى الجيش، الاحتياجات مع الإمدادات المحدودة المتبقية لعامة السكان.
السائقون يستريحون بجوار سياراتهم المتوقفة في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود في بلغراد يوم 24 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andrei Isakovic
السائقون يستريحون بجوار سياراتهم المتوقفة في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود في بلغراد يوم 24 مارس 1999. مع استعداد الناتو لشن غارات جوية عقابية بعد رفض بلغراد لاتفاق سلام برعاية دولية لكوسوفو، تم تحويل البنزين والبنزين إلى الجيش، الاحتياجات مع الإمدادات المحدودة المتبقية لعامة السكان.
© AP Photoاللاجئون الألبان العرقيون من إقليم كوسوفو اليوغوسلافي ، يتوجهون إلى الحدود المقدونية بالقرب من قرية بلاس ، على بعد 25 كلم شمال غرب سكوبي، مقدونيا يوم 29 مارس 1999. لقد تعرض الاستقرار الهش لمقدونيا للتهديد بسبب تدفق كل من اللاجئين من كوسوفو المجاورة ودورها كمضيف لـ 12000 جندي من الناتو.
اللاجئون الألبان العرقيون من إقليم كوسوفو اليوغوسلافي ، يتوجهون إلى الحدود المقدونية بالقرب من قرية بلاس ، على بعد 25 كلم شمال غرب سكوبي، مقدونيا يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo
اللاجئون الألبان العرقيون من إقليم كوسوفو اليوغوسلافي ، يتوجهون إلى الحدود المقدونية بالقرب من قرية بلاس ، على بعد 25 كلم شمال غرب سكوبي، مقدونيا يوم 29 مارس 1999. لقد تعرض الاستقرار الهش لمقدونيا للتهديد بسبب تدفق كل من اللاجئين من كوسوفو المجاورة ودورها كمضيف لـ 12000 جندي من الناتو.
© AP Photo / Dimitri Messinis أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dimitri Messinis
أضاءت ألسنة اللهب الانفجار أفق بلغراد بالقرب من محطة كهرباء (إلى اليسار) بعد أن هاجمت طائرات الناتو بصواريخ كروز والطائرات الحربية يوغوسلافيا في وقت متأخر من يوم 24 مارس 1999 رداً على فشل يوغوسلافيا في التوقيع على اتفاق بشأن إقليم كوسوفو الجنوبي المضطرب.
© AP Photo / David Brauchliأم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999. واستمر آلاف اللاجئين في التدفق من المقاطعة المحاصرة عبر كل من الحدود الوطنية والإقليمية. حبث قرر الناتو التصعيد قصفه ليوغوسلافيا مع وصول الهجوم إلى أسبوعه الأول منذ بدايته.
أم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / David Brauchli
أم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999. واستمر آلاف اللاجئين في التدفق من المقاطعة المحاصرة عبر كل من الحدود الوطنية والإقليمية. حبث قرر الناتو التصعيد قصفه ليوغوسلافيا مع وصول الهجوم إلى أسبوعه الأول منذ بدايته.
وكتب السيناتور على قناته الخاصة على منصة "تلغرام": "اليوم هي الذكرى السنوية لبدء قصف الناتو ليوغوسلافيا في عام 1999 والانعطاف التاريخي لطائرة وزير الخارجية الروسي، يفغيني بريماكوف، فوق المحيط الأطلسي".
وتابع كوساتشوف قائلا: "الأولى كانت بلغراد وكوسوفو وبعد ذلك لم يتردد الناتو في استخدام القوة العسكرية خارج حدود الحلف مرات عديدة".
لكامل التفاصيل - مسؤول روسي: الحرب الأولى في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية أشعلها الناتو بقصف يوغوسلافيا
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