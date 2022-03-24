ذكرى بدء حرب الناتو ضد يوغوسلافيا في صور

© AP Photo / Nikola Fific راكب دراجة يلقي نظرة على الجسر المدمر في فارفارين، بالقرب من كروسيفاتش وسط صربيا، والذي سقط خلال الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا، 1 أغسطس/ آب 1999. قضت محكمة فيدرالية ألمانية يوم الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الأول 2006 بأن ضحايا الغارة الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على بلدة فارفارين الصربية خلال حرب كوسوفو عام 1999 لا يمكنهم المطالبة بتعويضات من الحكومة الألمانية. طلبت مجموعة من 35 من المطالبين تعويضات لا تقل عن 530 ألف يورو (676 ألف دولار أمريكي) عن الهجوم على جسر في فارفارين في 30 مايو/ أيار 1999، والذي قتل فيه 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون.