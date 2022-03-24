https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-أمريكا-فشلت-بمنع-محادثات-متعلقة-بأمن-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات-1060395556.html

روسيا: أمريكا فشلت بمنع محادثات متعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

روسيا: أمريكا فشلت بمنع محادثات متعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فشل الجانب الأمريكي في عرقلة المحادثات التي طرحتها موسكو بشأن قضايا أمن المعلومات والاتصالات برعاية الأمم المتحدة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:39+0000

2022-03-24T13:39+0000

2022-03-24T13:39+0000

روسيا

العالم

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وشارك الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مقالا لتصريحات أدلى بها الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندري كروتسكيخ.ونوه كروتسكيخ مدير قسم أمن المعلومات في الخارجية الروسية، في تصريحات لمجلة "نيوز ويك" إلى أن "تفاعلنا في صيغ متعددة الأطراف ليس بالأمر السهل".وتساءل الدبلوماسي الروسي: "أليس من الأفضل تكثيف العملية (المحادثات) بشكل مشترك، وعدم محاولة تفكيكها ووضعها في خنادق مختلفة؟ هل استفاد الأمن الأمريكي من حقيقة أن واشنطن تعيق الآن اتصالاتنا الثنائية؟".ونوه كروتسكيخ إلى أن هذه المشكلة شائعة، وقال: "لدينا تجربة تفاعل إيجابي مع واشنطن في ظل جميع الإدارات. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك اتفاقيات جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، والتي تم تطويرها لإطلاق حوار خبراء متخصصين".

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تمويل-الأنشطة-البيولوجية-العسكرية-الأمريكية-في-أوكرانيا-مرتبط-بابن-بايدن-1060390319.html

https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html

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