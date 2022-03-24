عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تعمل-على-إنشاء-ممر-إنساني-لإخراج-السفن-الأجنبية-من-الموانئ-الأوكرانية--1060427025.html
روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية
روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية
أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، إلى أن موسكو تعمل على إنشاء ممر إنساني بهدف إخراج السفن الأجنبية إلى البحر المفتوح. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T19:42+0000
2022-03-24T19:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/44/1037004470_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_716c90280425652bbd43ec49b57d18ce.jpg
وبحسب المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا فإن الممر الإنساني سيقام على بعد 20 ميلا جنوب شرق ميناء إيليتشيفسك بهدف إخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية إلى البحر المفتوح".ودعت روسيا المنظمة البحرية الدولية للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات للإفراج عن السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/44/1037004470_94:0:1187:820_1920x0_80_0_0_be41889dd6be7448c63a8a19ac8737a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية

19:42 GMT 24.03.2022
© Photo / Crimea's FSB Press Service / الذهاب إلى بنك الصورصورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Photo / Crimea's FSB Press Service
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، إلى أن موسكو تعمل على إنشاء ممر إنساني بهدف إخراج السفن الأجنبية إلى البحر المفتوح.
وبحسب المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا فإن الممر الإنساني سيقام على بعد 20 ميلا جنوب شرق ميناء إيليتشيفسك بهدف إخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية إلى البحر المفتوح".

ونوه المركز إلى أن الممر الإنساني سيعمل يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو، بدءا من 25 مارس/ آذار.

حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مجلة: نشر حاملة طائرات أمريكية لتنفيذ "حظر جوي محتمل" في أوكرانيا لكنها تواجه عقبة في المتوسط
13:00 GMT
ودعت روسيا المنظمة البحرية الدولية للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات للإفراج عن السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية.

وبينت روسيا أنه لا يمكن ترك السفن الأجنبية بسبب خطر القصف من القوات الأوكرانية وخطر الألغام التي تنشرها كييف في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала