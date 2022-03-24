https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تعمل-على-إنشاء-ممر-إنساني-لإخراج-السفن-الأجنبية-من-الموانئ-الأوكرانية--1060427025.html

روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية

روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية

أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، إلى أن موسكو تعمل على إنشاء ممر إنساني بهدف إخراج السفن الأجنبية إلى البحر المفتوح. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T19:42+0000

2022-03-24T19:42+0000

2022-03-24T19:42+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وبحسب المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا فإن الممر الإنساني سيقام على بعد 20 ميلا جنوب شرق ميناء إيليتشيفسك بهدف إخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية إلى البحر المفتوح".ودعت روسيا المنظمة البحرية الدولية للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات للإفراج عن السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا