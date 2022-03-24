https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تعمل-على-إنشاء-ممر-إنساني-لإخراج-السفن-الأجنبية-من-الموانئ-الأوكرانية--1060427025.html
روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية
روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية
أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، إلى أن موسكو تعمل على إنشاء ممر إنساني بهدف إخراج السفن الأجنبية إلى البحر المفتوح. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T19:42+0000
2022-03-24T19:42+0000
2022-03-24T19:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/44/1037004470_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_716c90280425652bbd43ec49b57d18ce.jpg
وبحسب المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا فإن الممر الإنساني سيقام على بعد 20 ميلا جنوب شرق ميناء إيليتشيفسك بهدف إخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية إلى البحر المفتوح".ودعت روسيا المنظمة البحرية الدولية للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات للإفراج عن السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/44/1037004470_94:0:1187:820_1920x0_80_0_0_be41889dd6be7448c63a8a19ac8737a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تعمل على إنشاء ممر إنساني لإخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية
تابعنا عبر
أفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، إلى أن موسكو تعمل على إنشاء ممر إنساني بهدف إخراج السفن الأجنبية إلى البحر المفتوح.
وبحسب المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا فإن الممر الإنساني سيقام على بعد 20 ميلا جنوب شرق ميناء إيليتشيفسك بهدف إخراج السفن الأجنبية من الموانئ الأوكرانية إلى البحر المفتوح".
ونوه المركز إلى أن الممر الإنساني سيعمل يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو، بدءا من 25 مارس/ آذار.
ودعت روسيا المنظمة البحرية الدولية للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات للإفراج عن السفن الأجنبية في الموانئ الأوكرانية.
وبينت روسيا أنه لا يمكن ترك السفن الأجنبية بسبب خطر القصف من القوات الأوكرانية وخطر الألغام التي تنشرها كييف في البحر.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية.