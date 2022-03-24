https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تمدد-الحظر-المؤقت-على-الرحلات-الجوية-إلى-مطارات-جنوبي-ووسط-البلاد-حتى-1-أبريل-1060371348.html

روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 1 أبريل

روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 1 أبريل

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، تمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط البلاد، حتى الأول من شهر أبريل/... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T05:45+0000

2022-03-24T05:45+0000

2022-03-24T05:45+0000

روسيا

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وقالت الهيئة في بيانها: "تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية في جنوب ووسط روسيا، حتى الأول من شهر أبريل/ نيسان".وأشار البيان إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات، أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلندجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي، سوتشي، وفولغوغراد، ومينيراليني فودي، وستافروبول، وموسكو.كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.هذا، وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي؛ تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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روسيا