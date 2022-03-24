عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تمدد-الحظر-المؤقت-على-الرحلات-الجوية-إلى-مطارات-جنوبي-ووسط-البلاد-حتى-1-أبريل-1060371348.html
روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 1 أبريل
روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 1 أبريل
أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، تمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط البلاد، حتى الأول من شهر أبريل/... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T05:45+0000
2022-03-24T05:45+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781292_0:76:3113:1827_1920x0_80_0_0_fb62505fbc12749721ca13b058d4a848.jpg
وقالت الهيئة في بيانها: "تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية في جنوب ووسط روسيا، حتى الأول من شهر أبريل/ نيسان".وأشار البيان إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات، أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلندجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي، سوتشي، وفولغوغراد، ومينيراليني فودي، وستافروبول، وموسكو.كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.هذا، وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي؛ تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781292_384:0:3113:2047_1920x0_80_0_0_bc1bd15fb7de9932dda14b01391a5635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 1 أبريل

05:45 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، تمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط البلاد، حتى الأول من شهر أبريل/ نيسان.
وقالت الهيئة في بيانها: "تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية في جنوب ووسط روسيا، حتى الأول من شهر أبريل/ نيسان".

وأشار البيان إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات، أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلندجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.

ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي، سوتشي، وفولغوغراد، ومينيراليني فودي، وستافروبول، وموسكو.

كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.

هذا، وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي؛ تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала