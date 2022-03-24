روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 1 أبريل
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
© Sputnik . Alexei Maishev/
أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، تمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط البلاد، حتى الأول من شهر أبريل/ نيسان.
وقالت الهيئة في بيانها: "تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية في جنوب ووسط روسيا، حتى الأول من شهر أبريل/ نيسان".
وأشار البيان إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات، أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلندجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.
ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي، سوتشي، وفولغوغراد، ومينيراليني فودي، وستافروبول، وموسكو.
كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.
هذا، وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي؛ تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات، أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلندجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.
ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي، سوتشي، وفولغوغراد، ومينيراليني فودي، وستافروبول، وموسكو.
كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.
هذا، وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي؛ تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.