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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تمكنت-من-إجلاء-أكثر-من-40-ألف-شخص-منذ-بدء-العملية-الخاصة-رغم-الصعوبات-1060425953.html
روسيا تمكنت من إجلاء أكثر من 40 ألف شخص منذ بدء العملية الخاصة رغم الصعوبات
روسيا تمكنت من إجلاء أكثر من 40 ألف شخص منذ بدء العملية الخاصة رغم الصعوبات
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس ، أنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف من سكان أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T19:04+0000
2022-03-24T19:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "بالرغم من كل الصعوبات والعقبات التي تفتعلها كييف، استطعنا خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجهات الرسمية (الأوكرانية)، إجلاء 17105 أشخاص إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، بينهم 4095 طفلاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 401216 شخصا، منهم 84865 من الأطفال".وأشار إلى |أنه تم إجلاء 4453 شخصا من ماريوبول دون أي مشاركة من الجانب الأوكراني، وفي المجموع، تم إنقاذ 86718 شخصا بالفعل، من الفوضى التي رتبها النازيون الجدد.وأكد أنه،" خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تلقي 2329 مناشدة من هذا القبيل، وفي المجموع هناك بالفعل 2724332 نداء في قاعدة البيانات من أصل 2095 نقطة (مركز سكاني) في أوكرانيا". وعبرت 47551 مركبة الحدود الروسية، منها 1881 مركبة خلال الـ ال24 ساعة الماضية".وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

روسيا تمكنت من إجلاء أكثر من 40 ألف شخص منذ بدء العملية الخاصة رغم الصعوبات

19:04 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس ، أنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف من سكان أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا، خلال 24 ساعة، بما في ذلك ما يقرب من 4.5 ألف شخص من ماريوبول، وحدها.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "بالرغم من كل الصعوبات والعقبات التي تفتعلها كييف، استطعنا خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجهات الرسمية (الأوكرانية)، إجلاء 17105 أشخاص إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، بينهم 4095 طفلاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 401216 شخصا، منهم 84865 من الأطفال".
وأشار إلى |أنه تم إجلاء 4453 شخصا من ماريوبول دون أي مشاركة من الجانب الأوكراني، وفي المجموع، تم إنقاذ 86718 شخصا بالفعل، من الفوضى التي رتبها النازيون الجدد.
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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وتابع ميزينتسيف: "لا يزال جزء كبير من السكان المحتجزين قسراً من قبل المتطرفين في المدن الأوكرانية، يبحث عن أي فرصة للإخلاء إلى روسيا، كما يتضح من النداءات العديدة للمواطنين عبر قنوات مختلفة إلى الهياكل الرسمية في روسيا".

وأكد أنه،" خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تلقي 2329 مناشدة من هذا القبيل، وفي المجموع هناك بالفعل 2724332 نداء في قاعدة البيانات من أصل 2095 نقطة (مركز سكاني) في أوكرانيا". وعبرت 47551 مركبة الحدود الروسية، منها 1881 مركبة خلال الـ ال24 ساعة الماضية".
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:08 GMT
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