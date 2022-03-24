https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تمكنت-من-إجلاء-أكثر-من-40-ألف-شخص-منذ-بدء-العملية-الخاصة-رغم-الصعوبات-1060425953.html

روسيا تمكنت من إجلاء أكثر من 40 ألف شخص منذ بدء العملية الخاصة رغم الصعوبات

روسيا تمكنت من إجلاء أكثر من 40 ألف شخص منذ بدء العملية الخاصة رغم الصعوبات

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس ، أنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف من سكان أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T19:04+0000

2022-03-24T19:04+0000

2022-03-24T19:04+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "بالرغم من كل الصعوبات والعقبات التي تفتعلها كييف، استطعنا خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجهات الرسمية (الأوكرانية)، إجلاء 17105 أشخاص إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، بينهم 4095 طفلاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجلاء 401216 شخصا، منهم 84865 من الأطفال".وأشار إلى |أنه تم إجلاء 4453 شخصا من ماريوبول دون أي مشاركة من الجانب الأوكراني، وفي المجموع، تم إنقاذ 86718 شخصا بالفعل، من الفوضى التي رتبها النازيون الجدد.وأكد أنه،" خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تلقي 2329 مناشدة من هذا القبيل، وفي المجموع هناك بالفعل 2724332 نداء في قاعدة البيانات من أصل 2095 نقطة (مركز سكاني) في أوكرانيا". وعبرت 47551 مركبة الحدود الروسية، منها 1881 مركبة خلال الـ ال24 ساعة الماضية".وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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