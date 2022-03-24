https://arabic.sputniknews.com/20220324/زيلينسكي-روسيا-تخطط-للذهاب-أبعد-من-أوكرانيا-إلى-دول-أوروبية-أخرى-1060390083.html
زيلينسكي: روسيا تخطط للذهاب أبعد من أوكرانيا إلى دول أوروبية أخرى
زيلينسكي: روسيا تخطط للذهاب أبعد من أوكرانيا إلى دول أوروبية أخرى
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف في أوكرانيا وستذهب أبعد من ذلك إلى دول في شرق أوروبا تدخل ضمن حلف شمال الأطلسي... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:20+0000
2022-03-24T12:20+0000
2022-03-24T12:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال زيلينسكي خلال خطاب أمام البرلمان السويدي عبر تقنية الفيديو "خاضت روسيا حربًا ضد أوكرانيا ولن تقف، فهي تخطط إلى أبعد من ذلك في أوروبا".وأضاف زيلينسكي قائلا: " نتوقع المزيد من تدمير الحرية في أوروبا هذا تحدٍ أساسي لنظام الأمن الأوروبي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي: روسيا تخطط للذهاب أبعد من أوكرانيا إلى دول أوروبية أخرى
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف في أوكرانيا وستذهب أبعد من ذلك إلى دول في شرق أوروبا تدخل ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال زيلينسكي خلال خطاب أمام البرلمان السويدي عبر تقنية الفيديو "خاضت روسيا حربًا ضد أوكرانيا ولن تقف، فهي تخطط إلى أبعد من ذلك في أوروبا".
وأضاف زيلينسكي قائلا: " نتوقع المزيد من تدمير الحرية في أوروبا هذا تحدٍ أساسي لنظام الأمن الأوروبي".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.