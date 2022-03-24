عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/زيلينسكي-يحث-على-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-أسبوعيا-1060386200.html
زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا
زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويدي، إنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، من الضروري فرض عقوبات جديدة على روسيا كل... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:18+0000
2022-03-24T11:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682628_7:0:3349:1880_1920x0_80_0_0_ab07d66d77cdc46fe1ee03ec3bc8867d.jpg
وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان السويدي: "لكي يأتي السلام بشكل أسرع، يجب تطبيق حزمة عقوبات ضد روسيا يوميًا ... "لا برميل واحد من النفط الروسي، ولا نداء واحد لسفن روسية إلى الموانئ"".ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الخارجية-الروسية-تعلن-عقوبات-اقتصادية-جديدة-ضد-الغرب--1060360266.html
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-البريطانية-إضافة-65-عقوبة-ضد-روسيا-تستهدف-صناعات-استراتيجية-وبنوكا-ورجال-أعمال-1060382449.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682628_424:0:2931:1880_1920x0_80_0_0_034ddf08821c41f7ab2b1859d3a4ce68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا

11:18 GMT 24.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
تابعنا عبرGoogle news
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويدي، إنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، من الضروري فرض عقوبات جديدة على روسيا كل أسبوع.
وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان السويدي: "لكي يأتي السلام بشكل أسرع، يجب تطبيق حزمة عقوبات ضد روسيا يوميًا ... "لا برميل واحد من النفط الروسي، ولا نداء واحد لسفن روسية إلى الموانئ"".
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب
أمس, 16:33 GMT
وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".
وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الخارجية البريطانية: إضافة 65 عقوبة ضد روسيا تستهدف صناعات استراتيجية وبنوكا ورجال أعمال
10:13 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала