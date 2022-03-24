https://arabic.sputniknews.com/20220324/زيلينسكي-يحث-على-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-أسبوعيا-1060386200.html
زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا
زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويدي، إنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، من الضروري فرض عقوبات جديدة على روسيا كل... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:18+0000
2022-03-24T11:18+0000
2022-03-24T11:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان السويدي: "لكي يأتي السلام بشكل أسرع، يجب تطبيق حزمة عقوبات ضد روسيا يوميًا ... "لا برميل واحد من النفط الروسي، ولا نداء واحد لسفن روسية إلى الموانئ"".ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا
زيلينسكي يحث على فرض عقوبات جديدة على روسيا أسبوعيا
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويدي، إنه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، من الضروري فرض عقوبات جديدة على روسيا كل أسبوع.
وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان السويدي: "لكي يأتي السلام بشكل أسرع، يجب تطبيق حزمة عقوبات ضد روسيا يوميًا ... "لا برميل واحد من النفط الروسي، ولا نداء واحد لسفن روسية إلى الموانئ"".
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية تحضر عقوبات جديدة ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي وذلك بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، "تحضر إدارة بايدن عقوبات جديدة ضد معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي، الغرفة السفلى للبرلمان".
وأكدت الصحيفة، أن بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو
مجلس الدوما الروسي يوم الخميس خلال رحلته إلى أوروبا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.