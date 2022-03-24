https://arabic.sputniknews.com/20220324/ستولتنبرغ-يحافظ-على-منصبه-كأمين-عام-للناتو--1060379034.html
إعلام: ستولتنبرغ يحافظ على منصبه كأمين عام للناتو لمدة عام آخر
إعلام: ستولتنبرغ يحافظ على منصبه كأمين عام للناتو لمدة عام آخر
أفادت قناة "تي في 2" النرويجية نقلاً عن مصادرها بأن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الذي تنتهي فترة ولايته في سبتمبر/ أيلول من هذا العام، سيبقى في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:11+0000
2022-03-24T09:11+0000
2022-03-24T09:27+0000
ناتو
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وأشارت القناة إلى تأكيد رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، على أن النرويج ستدعم قرار تمديد فترة ولاية ستولتنبرغ، إذا اتخذ هذا القرار من قبل التحالف.ونقلت الرسالة عن ستور قوله: "نرى أن حلفاء الحلف راضون عن عمل ستولتنبرغ كأمين عام. وتشارك النرويج هذا الرأي".في أوائل فبراير/شباط، قررت الحكومة النرويجية تعيين ستولتنبرغ في منصب رئيس البنك المركزي النرويجي. وبحسب وزارة المالية أن ستولتنبرغ كان المرشح الأكثر تأهيلا لهذا المنصب فيما أفادت مصادر مختلفة، بأنه تم إقناع ستولتنبرغ بالبقاء في منصبه الحالي كأمين عام حلف للناتو.أعلن حلف شمال الأطلسي في عام 2019، أنه تم تمديد ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عامين حتى خريف 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/ستولتنبرغ-الناتو-سيزيد-من-دعمه-لأوكرانيا-والحلف-درب-لسنوات-الآلاف-ممن-يواجهون-الروس-الآن-1060142292.html
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ناتو
إعلام: ستولتنبرغ يحافظ على منصبه كأمين عام للناتو لمدة عام آخر
09:11 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
أفادت قناة "تي في 2" النرويجية نقلاً عن مصادرها بأن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الذي تنتهي فترة ولايته في سبتمبر/ أيلول من هذا العام، سيبقى في منصبه لمدة عام آخر.
وأشارت القناة إلى تأكيد رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، على أن النرويج ستدعم قرار تمديد فترة ولاية ستولتنبرغ
، إذا اتخذ هذا القرار من قبل التحالف.
ونقلت الرسالة عن ستور قوله: "نرى أن حلفاء الحلف راضون عن عمل ستولتنبرغ كأمين عام. وتشارك النرويج هذا الرأي".
في أوائل فبراير/شباط، قررت الحكومة النرويجية تعيين ستولتنبرغ في منصب رئيس البنك المركزي النرويجي. وبحسب وزارة المالية أن ستولتنبرغ كان المرشح الأكثر تأهيلا لهذا المنصب فيما أفادت مصادر مختلفة، بأنه تم إقناع ستولتنبرغ بالبقاء في منصبه الحالي كأمين عام حلف للناتو.
أعلن حلف شمال الأطلسي في عام 2019، أنه تم تمديد ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ
عامين حتى خريف 2022.